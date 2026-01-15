Prepagas. Foto: NA

El Gobierno nacional sigue con sus cambios y depuraciones en el sistema de salud. Días atrás se confirmó la baja definitiva de tres prepagas, a través del Boletín Oficial, en el que se detalló que dichas empresas no cumplían con los requisitos para mantener su inscripción.

La decisión fue tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que inició el procedimiento para rechazar la inscripción definitiva y dar de baja el registro provisorio de las entidades.

Medicina prepaga - médicos

Las empresas prepagas dadas de baja

Las compañías afectadas por la resolución y excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P.) son:

Staff Médico S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1079-4).

Sancor Medicina Privada S.A. (RNEMP 1-1723-8).

Obra Social del Personal Aeronáutico (R.N.E.M.P. Nº 6-1083-6).

¿Qué pasa con los afiliados de estas prepagas?

A pesar de la alarma que suele generar este tipo de anuncios, el organismo aclaró una situación clave para llevar tranquilidad: ninguna de las tres entidades registraba afiliados activos al momento de su cierre.

Esta acción se enmarca en el plan de “reordenamiento del sistema de salud” que impulsa la gestión de Javier Milei, mediante el cual ya fueron excluidas más de 100 prepagas que figuraban inscriptas de manera provisoria pero no operaban regularmente.