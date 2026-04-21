Medicina prepaga - médicos

Las cuotas de la medicina prepaga volverán a subir en mayo. Las compañías del sector comenzaron a informar a sus afiliados los nuevos valores de los planes de salud, con aumentos que alcanzan el 3,4%, en línea con la inflación registrada en marzo.

El ajuste impactará en distintos planes y, en algunos casos, también en los copagos. Las subas fueron comunicadas de manera directa a los usuarios, tal como exige la normativa vigente desde mediados de 2025.

Qué empresas aplican los mayores aumentos

Entre las empresas que confirmaron incrementos del 3,4% se encuentran Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Prevención Salud, que aplicarán el aumento máximo previsto para el mes.

Prepagas. Foto: NA

Otras compañías resolvieron ajustes levemente menores. Osde y Galeno establecieron subas que oscilan entre el 3,2% y el 3,3%, según el tipo de plan contratado y la cobertura incluida.

Los nuevos valores se suman a una seguidilla de actualizaciones. En abril, los planes de salud habían aumentado 3% en el AMBA y 2,6% a nivel nacional, de acuerdo con datos oficiales. En el primer trimestre del año, el incremento acumulado alcanzó el 7,6%.

Si se observa la variación interanual, el costo de la medicina prepaga subió en promedio 29,7% en todo el país y en el Gran Buenos Aires, un registro que refleja el fuerte impacto de los costos del sistema sanitario.

Desde el sector explican que los ajustes responden al aumento sostenido de gastos como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados, que presionan sobre la estructura financiera de las empresas.

El Gobierno dio de baja a cuatro prepagas sin actividad

Medicina prepaga

En paralelo a los aumentos, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) informó la baja de cuatro empresas de medicina prepaga que figuraban en los registros oficiales, pero no presentaban actividad.

Las firmas dadas de baja son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres. Con esta decisión, ya suman 166 las compañías eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga durante la gestión de Javier Milei.

Desde el organismo aclararon que la medida no afecta a los afiliados, ya que se trataba de prestadores sin usuarios ni estructura operativa, y que la depuración apunta a reforzar la transparencia, la solvencia y el control del sistema de salud privado.

Cuántas personas tienen cobertura privada y qué peso tiene el sector

Obras sociales. Foto: Télam.

Más de 20,2 millones de personas cuentan hoy con alguna cobertura dentro del sistema de obras sociales y medicina prepaga en la Argentina. El dato surge del último relevamiento de población publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), con actualización a marzo de 2026, y dimensiona el alcance del sistema regulado que supervisa el Estado.

Según las estadísticas oficiales, el universo incluye 14,7 millones de titulares y 5,4 millones de familiares a cargo, distribuidos en todo el país. La mayor concentración se registra en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, que reúnen más de la mitad de los beneficiarios totales, lo que explica el fuerte impacto que tienen los aumentos de cuotas en el AMBA.

Este volumen de usuarios explica también el foco gubernamental puesto en el control del sector y en la depuración del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, un padrón que busca reflejar solo a prestadores con actividad real y respaldo operativo, en un mercado que presta servicios a millones de afiliados y mueve uno de los principales rubros del gasto en salud privada.