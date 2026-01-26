Nardini destacó la importancia de la inversión municipal en las Colonias de Verano:

Leonardo Nardini destacó la importancia de la inversión municipal en las Colonias de Verano. Foto: Prensa

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, visitó este lunes por la mañana una de las sedes de la Colonia de Verano que se desarrolla en todo el distrito. En esta ocasión, recorrió el Polideportivo CRIM, inaugurado en 2025.

Con sus modernas instalaciones y en pleno funcionamiento, el polideportivo se convirtió este verano en el lugar favorito de miles de niños y niñas de 4 a 13 años que tienen la oportunidad de compartir sus días entre actividades deportivas y recreativas de forma gratuita.

Leonardo Nardini destacó la importancia de la inversión municipal en las Colonias de Verano. Foto: Prensa

Nardini explicó la importancia de esta propuesta para la comunidad malvinense: “Esta política pública tiene que ver con el acompañamiento, no solamente de los chicos que hacen actividad física, vida saludable, sino también de las familias. Sobre todo en momentos complejos a nivel económico. Lo venimos trabajando desde el principio de la gestión”.

Además, destacó la articulación de la propuesta con distintas áreas de la gestión, donde no solamente interviene la Subsecretaría de Deporte y Educación, también la de Obras Públicas con la inversión en infraestructura, y la inversión en recursos humanos, ya que los niños están acompañados y guiados en todas las actividades por profesionales: “Nos reconforta la inversión en deportes, educación, infraestructura pública, con la construcción de los polideportivos y piletas. También las profesoras y profesores que están para acompañar y formar, porque todo esto es muy importante para el desarrollo de los chicos”.

Este año, la Colonia de Verano tuvo un récord de convocatoria: más de 5.000 chicos y chicas asisten todos los días en las seis sedes de todo el distrito y en sus dos turnos de 9:30 a 13 y de 14 a 17:30 horas: la Sociedad Alemana de Gimnasia (SAG), el Polideportivo Braian Toledo, el Polideportivo Diego Armando Maradona, el Polideportivo Tierras Altas/Tortuguitas, el Polideportivo Ing. Adolfo Sourdeaux y el Polideportivo CRIM.

Leonardo Nardini destacó la importancia de la inversión municipal en las Colonias de Verano. Foto: Prensa

Además, también funciona la colonia para Personas con Discapacidad de 9 a 12:30 horas en las sedes de la Sociedad Alemana de Gimnasia, el Polideportivo Sourdeaux y el Polideportivo CRIM, ampliando las posibilidades de inclusión.

Por último, el intendente resaltó: “Estamos disfrutando de los miles de chicos que pasan por nuestras colonias y de que accedan a esta posibilidad de recrearse, jugar, venir a la pileta, hacer actividad física, vida sana”. Y remarcó: “Es importante que las familias cuenten con un municipio que esté cerca, acompañando, sin que tengan que pagar una cuota para que los chicos hagan actividades saludables”.