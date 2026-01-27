Fuerzas Armadas Argentinas Foto: NA

El Gobierno confirmó un incremento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales con vigencia desde diciembre de 2025 mediante la Resolución 1/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Carlos Presti y se suma a los aumentos otorgados recientemente a otros empleados estatales en el marco de la política salarial de Javier Milei..

Según lo detallado en el anexo de la norma, los nuevos valores de haberes mensuales para el personal militar de las Fuerzas Armadas quedaron fijados por categorías. Por ejemplo, un Teniente General, Almirante o Brigadier General percibirá $2.866.115, mientras que un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda cobrará $622.720.

En el caso de la Policía de Establecimientos Navales, la escala salarial también fue actualizada estableciendo que un Comisario Inspector cobrará $883.514, mientras que un Agente de Segunda percibirá $343.686.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

La elaboración de la actualización contó con la participación de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, que colaboró en la evaluación y determinación de los nuevos montos, en línea con los criterios salariales establecidos para la Administración Pública Nacional.

La medida se suma a otras decisiones adoptadas en las últimas semanas por el Ejecutivo, como el aumento general del 2% para trabajadores estatales dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el pago de una suma fija de $50.000 correspondiente a diciembre de 2025.

El presidente Javier Milei encabezó la tradicional ceremonia de egreso de las Fuerzas Armadas. Foto: Presidencia

Sueldo de las Fuerzas Armadas: cómo quedaron los montos

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196

Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221

Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353

Suboficial Mayor: $1.433.055

Suboficial Principal: $1.270.438

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671

Sargento, Cabo Principal: $889.398

Cabo Primero: $798.183

Cabo, Cabo Segundo: $738.764

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720

Sueldo de la Policía Naval: el aumento confirmado por el Gobierno