Aumentos para las Fuerzas Armadas y la Policía Naval: cuánto van a cobrar a partir de febrero 2026
El Gobierno oficializó aumentos en el sueldo en el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales con vigencia desde diciembre de 2025.
El Gobierno confirmó un incremento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales con vigencia desde diciembre de 2025 mediante la Resolución 1/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Carlos Presti y se suma a los aumentos otorgados recientemente a otros empleados estatales en el marco de la política salarial de Javier Milei..
Según lo detallado en el anexo de la norma, los nuevos valores de haberes mensuales para el personal militar de las Fuerzas Armadas quedaron fijados por categorías. Por ejemplo, un Teniente General, Almirante o Brigadier General percibirá $2.866.115, mientras que un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda cobrará $622.720.
En el caso de la Policía de Establecimientos Navales, la escala salarial también fue actualizada estableciendo que un Comisario Inspector cobrará $883.514, mientras que un Agente de Segunda percibirá $343.686.
La elaboración de la actualización contó con la participación de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, que colaboró en la evaluación y determinación de los nuevos montos, en línea con los criterios salariales establecidos para la Administración Pública Nacional.
La medida se suma a otras decisiones adoptadas en las últimas semanas por el Ejecutivo, como el aumento general del 2% para trabajadores estatales dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el pago de una suma fija de $50.000 correspondiente a diciembre de 2025.
Sueldo de las Fuerzas Armadas: cómo quedaron los montos
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196
- Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221
- Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353
- Suboficial Mayor: $1.433.055
- Suboficial Principal: $1.270.438
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671
- Sargento, Cabo Principal: $889.398
- Cabo Primero: $798.183
- Cabo, Cabo Segundo: $738.764
- Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914
- Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720
Sueldo de la Policía Naval: el aumento confirmado por el Gobierno
- Comisario Inspector: $883.514
- Comisario: $848.036
- Sub Comisario: $788.793
- Oficial Principal: $687.932
- Oficial Inspector: $625.825
- Oficial Subinspector: $523.412
- Oficial Ayudante: $433.557
- Oficial Subayudante: $381.309
- Subescribiente: $622.606
- Sargento Primero: $470.357
- Sargento: $450.727
- Cabo: $361.420
- Agente de Primera: $349.341
- Agente de Segunda: $343.686