Miembros de la Armada Nacional de Colombia sobre el submarino ARC Pijao. Foto: EFE

Una fuerza naval en Sudamérica se decidió a apostar, hace varios años, por una estrategia de defensa integral, enfocada en la protección de sus mares, la seguridad regional y la proyección internacional. Los resultados están a la vista: el país se consolidó como una de las potencias navales emergentes más relevantes del mundo, superando incluso a gigantes regionales que históricamente dominaron el escenario militar en América Latina.

Se trata de Colombia, que ya logró ubicarse por encima de países como Brasil, México y Argentina en evaluaciones recientes sobre poder naval. La clave no estuvo únicamente en la cantidad de buques, sino en el equilibrio entre número, modernidad y nivel de alistamiento.

La Fuerza Naval de las Fuerzas Militares de Colombia. Foto: Instagram @arc_fuerzanavaldelaorinoquia

La Armada Nacional de la República de Colombia cuenta con más de 230 embarcaciones, entre las que destacan patrulleros oceánicos, fragatas, corbetas y submarinos. También tiene una amplia flota destinada a vigilancia y control marítimo, lo que forma una estructura que le permite operar de forma sostenida y eficiente en distintos escenarios.

La composición naval de Colombia es una de las más completas de América Latina. Esta diversidad convierte a la flota en una herramienta flexible, capaz de responder tanto a amenazas tradicionales como a desafíos modernos, como el narcotráfico marítimo, el contrabando y la protección de infraestructuras estratégicas.

La Armada Nacional de la República de Colombia. Foto: EFE

La tecnología fue uno de los pilares del salto cualitativo colombiano. En los últimos años, el país incorporó sistemas avanzados de radar, comunicación y vigilancia marítima, además de embarcaciones multipropósito con estándares internacionales.

Colombia, entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo

Según el ranking Navy Fleet Strength by Country (2025) de Global Fire Power, Colombia se ubica en el imponente top 10 mundial con un total de 233 unidades navales. Esta flota está compuesta por 2 corbetas, 7 fragatas, 217 buques de patrullaje y 4 submarinos, lo que refleja una capacidad diversificada y bien equipada para operaciones en distintos ámbitos marítimos.

El país lidera ampliamente el poderío naval en Sudamérica, distanciándose notablemente de Chile, que con 130 unidades ocupa el segundo lugar en la región.

Esta posición privilegiada le permite a Colombia complementar su fortalecimiento naval con alianzas estratégicas y ejercicios conjuntos con países aliados, lo que mejora la interoperabilidad y el intercambio de conocimiento. Este enfoque le permite al país no solo blindar sus intereses, sino también participar activamente en misiones internacionales de seguridad marítima y paz.