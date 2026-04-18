Movimientos militares “Kekén” en Buenos Aires. Foto: Argentina.gob.ar

Un operativo del Ejército Argentino llamó la atención cuando se vieron imágenes de vehículos blindados trasladándose por trenes y rutas en distintos puntos del país y se viralizaron en redes sociales, lo que generó sorpresa entre las personas.

Movimientos militares “Kekén” en Buenos Aires. Foto: Argentina.gob.ar

Por ejemplo, en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, incluso en las inmediaciones de la cancha de Boca -La Bombonera- vecinos pudieron registrar el paso de tanques y formaciones militares, lo que generó gran cantidad de especulaciones.

Movimientos militares “Kekén” en Buenos Aires. Foto: Argentina.gob.ar

Ejército Argentino: por qué hubo tanques, armas militares y soldados en las calles

Se trata de los ejercicios militares “Kekén”, que fueron llevados a cabo por el Ejército Argentino. El operativo se desarrolló principalmente en las provincias de Chubut y Santa Cruz y movilizó cerca de 2.000 efectivos junto con un equipamiento trasladado desde diferentes puntos del país, tales como Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

Movimientos militares “Kekén” en Buenos Aires. Foto: Argentina.gob.ar

Entre los vehículos que se desplegaron están los modernos TAM 2C-A2, una evolución del Tanque Argentino Mediano que atraviesa una actualización tecnológica.

Movimientos militares “Kekén” en Buenos Aires. Foto: Argentina.gob.ar

También hubo un traslado de unidades Stryker 8x8, piezas de artillería antiaérea, camiones Oshkosh, helicópteros C-130 Hercules y equipos logísticos tales como los Unimog.

Movimientos militares “Kekén” en Buenos Aires. Foto: Argentina.gob.ar

El objetivo de estos ejercicios es poner a prueba la capacidad logística y operativa que posee el Ejército en determinados escenarios complejos. Lo que se hizo fue trasladar material y personal a través de diferentes distancias que alcanzan los 2.000 kilómetros, y se utilizó una red ferroviaria para ello, así como rutas nacionales.

Movimientos militares “Kekén” en Buenos Aires. Foto: Argentina.gob.ar

También se movilizaron recursos esenciales tales como combustibles, municiones y alimentos. Gracias a este tipo de despliegue se pudieron evaluar situaciones de combate y respuestas ante emergencias, así como también mejorar la interoperabilidad entre las distintas unidades.

Movimientos militares “Kekén” en Buenos Aires. Foto: Argentina.gob.ar

Este despliegue reflejó el esfuerzo por sostener la modernización del Ejército Argentino y garantizar su operatividad. Ejercicios similares, como el Aunikenc realizado en 2024, ya habían implicado movilizaciones aún mayores. De todos modos, la presencia de este tipo de armamento en las grandes ciudades no deja de sorprender y de generar intriga de por qué están allí.