El Gobierno cerró el área de Metrología. Foto: Noticias Argentinas

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron a un abrazo en la sede central del organismo luego de que el Gobierno anunciara el cierre de la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación. En este marco, advirtieron una posible falta de “rigurosidad de controles” en productos y servicios.

Mediante la Resolución 213 publicada en el Boletín Oficial el último día hábil de 2025, Milei ordenó dar de baja la dirección de dicha área a partir del 31 de enero, donde se desempeñan más de 150 técnicos y profesionales encargados de realizar la verificación y certificación de los instrumentos de medición de todo el país.

El Gobierno anunció su cierre a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Foto: Noticias Argentinas

Desde las 10 de la mañana de este miércoles 28. empleados del INTI se manifestaron en el edificio ubicado en General Paz 5445 en rechazo esta medida y aseguraron que la decisión tomada por el Gobierno “les quitará a los usuarios la posibilidad de acudir a un ente público para verificar multas, productos o servicios”, ya que la falta de controles recaerá en:

Surtidores de combustible

Balanzas ubicadas en comercios y puertos

Radares con los que se realizan las multas por exceso de velocidad

Etilómetros con los que se mide la concentración de alcohol en sangre de los conductores.

Qué dijeron los trabajadores del INTI tras el cierre del área de Metrología

“La potestad que tenía el INTI de custodiar los patrones nacionales de medida y así poder afirmar que ‘un metro es un metro’, ‘un litro es un litro’ y ‘un kilogramo es un kilogramo’, le fue otorgada hace 22 años a través de un Decreto del Poder Ejecutivo como facultad indelegable por el nivel de conocimiento de su personal científico-técnico y porque al ser un organismo público de referencia internacional detenta el rol de tercero imparcial en las transacciones comerciales entre privados, entiendo por estos tanto a comerciantes como a usuarios”, indicaron.

Con la Resolución llevada a cabo por el Gobierno, se puso fin al área de Metrología y dispuso “la total transferencia del control de instrumentos de medición a laboratorios y organismos de certificación privados” acreditados por el Organismo de Argentino de Acreditación (OAA), que ya hacían esta tarea. “Pero para quienes el INTI representa su principal competidor, ya que es el más elegido por las empresas y usuarios que fabrican y utilizan instrumentos de medición en todo el país”, indicaron.

Los trabajadores realizaron una movilización en la sede central. Foto: Noticias Argentinas

Según sus trabajadores, el nivel de satisfacción de los clientes con los servicios del INTI “se refleja en la cantidad de órdenes de trabajo abiertas cada año y en su facturación”, dos datos objetivos que contradicen las supuestas “demoras” y la pretendida “búsqueda de desburocratización” y “eliminación de trabas al comercio” que se expresan en los considerandos de la normativa que dispone el cierre del área.

“Vale mencionar que antes de estas medidas, verificar un alcoholímetro en el INTI le costaba a un municipio $140.000 y a partir de ahora le saldrá $1.200.000 verificar cada instrumento en un laboratorio privado. En este contexto, los profesionales del Instituto advierten que existen potenciales riesgos en la seguridad civil, ya que los gobiernos municipales podrían dejar de hacer dichos controles al no poder costearlos”, concluyeron.