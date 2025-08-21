Aumento de fondos al Garrahan y a las universidades: el Senado enfrenta este jueves otra maratónica sesión
El Senado sesionará este jueves desde las 11 con un extenso temario que incluirá los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares.
Así fue acordado en una reunión de Labor Parlamentaria de la que participaron la mayoría de los líderes de la bancadas y que tuvo como anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría el veto de la ley que declara la emergencia en Discapacidad y quedó listo para ser remitida a la Cámara alta, aunque primero debe ser comunicado por la Presidencia de Diputados.
Entre los decretos delegados destacan aquellos que transforman el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al quitarle su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados, dependientes directamente de secretarías de Estado. El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura.