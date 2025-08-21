Aumento de fondos al Garrahan y a las universidades: el Senado enfrenta este jueves otra maratónica sesión

La sesión en la Cámara Alta está convocada para este jueves a partir de las 11.

Debate en el Senado. Foto: NA

El Senado sesionará este jueves desde las 11 con un extenso temario que incluirá los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares.

Así fue acordado en una reunión de Labor Parlamentaria de la que participaron la mayoría de los líderes de la bancadas y que tuvo como anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría el veto de la ley que declara la emergencia en Discapacidad y quedó listo para ser remitida a la Cámara alta, aunque primero debe ser comunicado por la Presidencia de Diputados.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: NA

Entre los decretos delegados destacan aquellos que transforman el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al quitarle su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados, dependientes directamente de secretarías de Estado. El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura.