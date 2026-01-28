Reforma Laboral: la reunión clave de Patricia Bullrich con los jefes de bloques aliados para sumar votos
La senadora busca el respaldo de otros sectores. ¿Quiénes forman parte del encuentro?
Patricia Bullrich se reúne con los jefes de bloque aliados para sumar votos de cara al debate por la Reforma Laboral.
Entre los presntes, se encuentran Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Flavia Royon (Primero Los Salteños) y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia).
La senadora busca negociar apoyos para una de las reformas más importantes para el Gobierno.
Se trata de un proyecto que el oficialismo pretende sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.
