Patricia Bullrich. Foto: NA

Patricia Bullrich se reúne con los jefes de bloque aliados para sumar votos de cara al debate por la Reforma Laboral.

Entre los presntes, se encuentran Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Flavia Royon (Primero Los Salteños) y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia).

Jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Foto: Noticias Argentinas

La senadora busca negociar apoyos para una de las reformas más importantes para el Gobierno.

Se trata de un proyecto que el oficialismo pretende sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.