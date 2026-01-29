Roberto “Beto” Pianelli. Foto: NA

Roberto Pianelli, el secretario de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, murió a los 59 años.

El histórico referente de los metrodelegados estaba enfermo y se encontraba hospitalizado en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Su vínculo con el subte

Ocupaba ese cargo desde la fundación del sindicato en el año 2011.

Durante su gestión, reclamó la reducción de la jornada laboral debido a la exposición al asbesto en las líneas de subte, situación que denunció como una afección a la salud de los trabajadores hasta sus últimos días.

Roberto Pianelli y Néstor Segovia - Metrodelegados

Su militancia política fue una parte fundamental de su vida privada y sindical: formaba parte de la conducción nacional de Nuevo Encuentro y estuvo vinculado históricamente al kirchnerismo.

También fue titular en la Secretaría de Salud Laboral a nivel nacional de la CTA, sindicato liderado por Hugo Yasky.

Roberto “Beto” Pianelli. Foto: Redes sociales

Desde Emova, la empresa concesionaria de la Red de Subtes de Buenos Aires, manifestaron sus condolencias a la familia, amigos y colegas de Pianelli, y “los acompañaron en este triste momento”: “El equipo directivo se encuentra a disposición de sus allegados para brindar el apoyo que sea necesario”, concluyeron.