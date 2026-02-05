Ejercicio militar en Malvinas Foto: Cpl Knox

El Reino Unido difundió nueva información sobre los ejercicios militares recientes realizados en las Islas Malvinas, como parte del despliegue permanente de las British Forces South Atlantic Islands (BFSAI). Según Londres, estas actividades buscan sostener una presencia “creíble y duradera” en el Atlántico Sur, en un contexto de creciente atención internacional sobre la región.

La BFSAI confirmó que la Compañía B del 1.º Batallón del Regimiento Real Irlandés completó su ejercicio final antes de concluir su rotación. La actividad se desarrolló en un escenario caracterizado por condiciones climáticas extremas, terrenos irregulares y una logística compleja. Los militares realizaron entrenamientos combinados entre unidades terrestres y aéreas, prácticas de mando y control, y ejercicios diseñados para evaluar la resiliencia del personal frente a un entorno hostil.

Desde la guarnición británica remarcaron que las Islas Malvinas representan uno de los espacios de entrenamiento más exigentes para sus fuerzas armadas. Las bajas temperaturas, la humedad constante, el viento intenso y la limitada cobertura natural convierten a la zona en un escenario particularmente desafiante. Por este motivo, el Reino Unido sostiene que instruir tropas allí exige altos niveles de disciplina, planificación y trabajo en equipo.

Batallón El Real Regimiento Irlandés en el ejercicio final de la Operación FIRIC en las Islas Malvinas Foto: Cpl Knox

El objetivo británico en Malvinas

El comunicado oficial británico destacó que estos ejercicios no solo apuntan al desarrollo operativo de las tropas, sino que también contribuyen a asegurar una presencia militar estable en el Atlántico Sur. Para Londres, mantener capacidades activas y entrenadas en las islas es un componente clave de su política de defensa regional.

Los ejercicios se enmarcan en una estrategia de rotación permanente de unidades. En noviembre de 2025, el Reino Unido confirmó el despliegue del Regimiento Real Irlandés y, recientemente, la llegada del 4.º Batallón del Regimiento de Paracaidistas como reemplazo. Esta dinámica reafirma la continuidad del dispositivo militar británico y su intención de mantener un nivel operativo sostenido.

El componente terrestre está acompañado por un dispositivo aéreo y logístico robusto en la base de Monte Agradable (Mount Pleasant). Allí operan en forma permanente cazas Eurofighter Typhoon bajo un esquema de alerta de reacción rápida, aviones de transporte A400M y aeronaves Voyager de reabastecimiento. Estas capacidades también participan regularmente en ejercicios conjuntos y operaciones de apoyo regional.

Además, se registraron operaciones aéreas que conectaron Monte Agradable con bases del Cono Sur, especialmente vinculadas a actividades logísticas en dirección a la Antártida. Estos movimientos refuerzan la idea de que las Malvinas funcionan como una plataforma estratégica dentro del esquema militar británico en el Atlántico Sur.

Soldados del Reino Unido en las Islas Malvinas. Foto: Ejército Británico

Reclamo innegociable argentino

Mientras tanto, el Gobierno argentino reiteró su rechazo a la realización de ejercicios militares británicos en un territorio cuya soberanía reclama desde 1833. Las autoridades sostienen que estas maniobras contradicen las resoluciones de la ONU que llaman a reanudar negociaciones para una solución pacífica al conflicto.

Con la llegada del Regimiento de Paracaidistas y el incremento de actividades militares, Londres refuerza un dispositivo que va más allá de una postura defensiva estática. Se trata de una estrategia que combina entrenamiento continuo, interoperabilidad conjunta y rotación de tropas, configurando una presencia de largo plazo que continúa siendo observada con atención desde Argentina y toda la región.