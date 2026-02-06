Nucleoeléctrica Argentina S.A. Foto: -

En los últimos días, se profundizó el conflicto interno en Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Dos gerentes clave presentaron su renuncia en medio de una situación de fuerte tensión con la conducción de la compañía.

Según fuentes internas consultadas por Infobae, los funcionarios que dejaron sus cargos son Marcelo Famá, que se desempeñaba como Gerente General, y Hernán Pantuso, que estaba a cargo de la Gerencia de Coordinación Administrativa. Ambos habían sido removidos semanas atrás de sus responsabilidades por decisión del Directorio luego de denuncias internas por presuntos sobreprecios en licitaciones, y ahora formalizaron su salida definitiva.

El episodio expuso un clima de confrontación entre la línea técnica tradicional de la empresa y la actual conducción encabezada por el presidente de la compañía, Demián Reidel. Famá y Pantuso habían sido despojados de sus firmas dos semanas antes de presentar su renuncia, en una reunión del Directorio impulsada por otros directores en contra de los votos de Reidel y su aliado, el director Marcos Campolonghi.

Central Nuclear Atucha II. Foto: Nucleoeléctrica Argentina S.A.

La salida de Famá tiene un impacto particular en la estructura de mando de Nucleoeléctrica, dado que la Gerencia General es responsable de coordinar todas las gerencias de la empresa y funciona como una especie de “jefe de gabinete” dentro de la compañía. Tras la remoción de los dos gerentes, el Directorio designó como nuevo responsable a Fernando Monserrat, un histórico de la empresa con fuerte crítica al manejo de los alfiles de Reidel, en un movimiento que, según fuentes de la empresa, buscará “desenmarañar los entramados” que se habrían generado bajo la anterior gestión.

La decisión de desplazar a Famá y Pantuso se generó en el contexto de una acusación que implicaba la preadjudicación de un contrato de limpieza con un 140% de sobreprecio respecto a los valores de referencia vigentes. En paralelo, desde la seccional de Zárate de ATE se presentó una nueva denuncia por otra contratación irregular, en este caso, de software con un sobreprecio aún mayor, según fuentes gremiales.

Con las renuncias, se anticipa que habrá más cambios de peso en la estructura de la compañía, ya que fue adelantada la Asamblea de Accionistas para el próximo lunes 9 de febrero, donde podrían definirse modificaciones en la composición del Directorio y la continuidad de Reidel al frente de la empresa.