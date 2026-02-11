Ariel Lijo. Foto: CIJ.

Tras la salida de Sebastián Casanello, Ariel Lijo fue sorteado para subrogar por un año el juzgado federal 11 donde tramita la investigación por la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El juzgado era subrogado por el otro magistrado luego del fallecimiento de Claudio Bonadío.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue citado a declarar. Foto: Noticias Argentinas

Tras el sorteo, el juez propuesto por Javier Milei para la Corte Suprema tomará las riendas de la causa que tiene 19 procesamientos, entre los que se destacan el de Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian.

En tanto, la investigación seguirá a cargo del fiscal Franco Picardi, ya que solo cambia el juez que firma por el juzgado federal 11.

Agencia Nacional de Discapacidad. Foto: ANDIS

Ahora, el nuevo juez a cargo deberá decidir si valida la investigación que procesó a ex funcionarios o si hace lugar al planteo de nulidad que podría derribar todo el expediente.