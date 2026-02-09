Diego Spagnuolo. Foto: X @andiscapacidad

El juez federal Sebastián Casanello resolvió procesar a Diego Spagnuolo en la causa por corrupción la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El procesamiento también alcanza al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete y a su hija, así como también a 14 otros acusados.

En el fallo, Casanello explicó que la investigación ”permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

En tanto, el magistrado aclaró que en participaron “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

“Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores. En varios documentos se repite la figura de Miguel Calvete, quien habría traficado sus influencias a un espectro amplio de empresas interesadas en contratar con la Agencia”, explica el juez.

Y añade: “Pero también fuera de ella, por ejemplo en lo que toca a Ornella Calvete y su círculo, ha aparecido evidencia de prácticas similares alejadas del buen gobierno y de un manejo transparente de la gestión de Estado, particularmente, las compras públicas”.

Los detalles caso de las coimas en ANDIS

El escándalo se desató el 20 de agosto de 2025, cuando se filtraron audios adjudicados al ahora ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En los mismos, se denunciaba un sistema de retenciones del 8% en las compras de medicamentos, orquestado por Eduardo “Lule” Menem y la droguería Suizo Argentina.

En las grabaciones difundidas por el programa Data Clave, en el streaming Carnaval, Spagnuolo nombra al presidente Javier Milei (de quien fue abogado). “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”, se lo escucha decir.