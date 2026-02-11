Maximiliano Pullaro. Foto: NA

Maximiliano Pullaro anunció por decreto un incremento salarial para los Policías de Santa Fe al sostener el reclamo fue “justo y genuino” que “merecía ser escuchado”.

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aclaró.

Protesta entre policías en Santa Fe Foto: X @enfoque_Salta

El gobernador santafesino explicó que “hoy el sueldo va entre 960 mil pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos”.

Maximiliano Pullaro Foto: X @maxipullaro

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, subrayó Pullaro.

Ante el anuncio, el gobernador expresó que espera la respuesta de los policías que continúan la protesta frente a la Jefatura en Rosario.