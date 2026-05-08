Asado argentino. Foto: Magnific

La Fiesta del Asado con Cuero y Pan Casero se celebra año tras año en el tradicional predio El Fortín, La Posta del Sauce, ubicado en el kilómetro 445 de la Ruta Nacional Nº11. Este evento, que ya es un clásico de la región, llega en esta oportunidad a su 28ª edición, consolidándose como un punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes de la gastronomía criolla.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de un completo servicio de buffet, además de recorrer una feria de artesanos que ofrece productos regionales y trabajos realizados a mano, poniendo en valor la identidad y la cultura local. Declarado de interés provincial, el festejo se llevará a cabo el 10 de mayo y contará con la participación de productores y asadores provenientes de distintos puntos del país, quienes despliegan su saber y tradición alrededor del fuego.

La propuesta combina tradición, sabores típicos y música en vivo, generando un ambiente festivo ideal para compartir en familia o con amigos. La fiesta no solo rinde homenaje a una de las expresiones más representativas de la cocina argentina, como el asado con cuero, sino que también promueve el encuentro, las costumbres y el disfrute de las raíces criollas.

Fiesta del Asado con Cuero y Pan Casero Foto: -

Qué hacer en la Fiesta del Asado con Cuero y Pan Casero

La música en vivo es uno de los atractivos principales de este festejo con la participación de los grupos Ecos Nativos, Los Zabalita y Dulce Cumbia, entre otros. Esta grilla busca ofrecer una combinación de folclore y música tropical para adecuarse al clima festivo de la jornada.

El evento incluirá además actividades recreativas para toda la familia, manteniendo su carácter festivo, tradicional y comunitario. Al ser un punto de referencia cultural dentro de la provincia, se presenta público de distintas localidades.

Con más de veinte años de trayectoria, la Fiesta del Asado con Cuero y Pan Casero se afirma como una propuesta que integra cocina tradicional, raíces locales y espectáculos, renovando cada año su compromiso con las tradiciones de la región.

La propuesta gastronómica será otro de los ejes centrales de la celebración, destacándose la elaboración del tradicional asado con cuero y el pan casero, preparados por asadores y panaderos locales que ponen en valor saberes transmitidos de generación en generación. Estos sabores característicos no solo refuerzan la identidad de la fiesta, sino que también constituyen un atractivo especial para quienes visitan el evento por primera vez, permitiendo disfrutar de una experiencia auténtica que combina tradición, trabajo comunitario y orgullo por la cultura local.

Fiesta del Asado con Cuero y Pan Casero Foto: Magnific

Dónde conseguir las entradas para la Fiesta del Asado con Cuero y Pan Casero

Las entradas se encuentran a la venta en distintos puntos habilitados como la Forrajería Bianchi en Sauce Viejo y Andariego Bar en Santa Fe. Para mayor información, su Instagram es @munisauceviejo y el teléfono de referencia es 3424279204 para consultas y facilitar el acceso y la logística de la festividad al público.

Cómo llegar a la Fiesta del Asado con Cuero y Pan Casero

Desde CABA el trayecto es largo pero vale la pena. Son 5 horas en auto por la Ruta Nacional 9 directo o accediendo por la Autopista Santa Fe/ Rosario AP01/AP01.