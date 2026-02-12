Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

La Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social aceptó un pedido hecho por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy con prisión domiciliaria tras ser condenada, y dispuso que vuelva a cobrar la pensión no contributiva por ser viuda de Néstor Kirchner.

La Cámara previsional resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por la expresidenta y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión.

El juez Juan Fantini Albarenque y el magistrado Sebastián Russo coincidieron en la restitución de la pensión. Por su parte, la jueza Nora Dorado no votó por estar de licencia.

Néstor y Cristina Kirchner.

La medida llega tras la apelación presentada en noviembre del año pasado. En aquel entonces, la jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis, rechazó una medida cautelar que buscaba frenar la quita del beneficio.

Por qué le habían dado de baja la pensión a Cristina Kirchner

Tras confirmarse la condena en la causa Vialidad, a finales de 2024, la ANSES resolvió dar de baja dos prestaciones que cobraba la exmandataria: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta de la Nación.

De todas maneras, la sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró admisible el recurso presentado por Cristina Kirchner y ordenó restituirle la pensión de Néstor. Los jueces remarcaron en el fallo que el organismo previsional no podía dar de baja el beneficio de la pensión, sino solo suspenderlo.

Además, sostuvieron que fue incorrecto quitarle ambos beneficios “por cuestiones de honor”, como había argumentado la ANSES. En cambio, se avaló que se le diera de baja la jubilación como presidenta, ya que la condena judicial habilita esa medida.

El pedido que destrabó la situación fue realizado por Fernández Pastor, abogado de Cristina Kirchner en temas previsionales. De esta manera, la expresidenta volverá a cobrar la pensión como viuda del exmandatario, aunque no recuperará la jubilación por haber sido presidenta.