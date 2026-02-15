Banco de horas en Argentina: la alternativa al pago de horas extra. Foto: -

El proyecto de reforma laboral aprobado recientemente en la Cámara Alta propone un cambio importante en la manera de computar las horas trabajadas. Hasta ahora, cada minuto extra sobre las 8 horas diarias o 48 semanales se remuneraba con recargos del 50% en días hábiles y del 100% en fines de semana y feriados.

Con el banco de horas, ese excedente puede acumularse para compensarse en momentos de menor actividad, mediante jornadas más cortas o días libres. “El empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, el cual deberá formalizarse por escrito…“.

Banco de horas en Argentina: la alternativa al pago de horas extra. Foto: Unsplash.

Así lo establece el artículo 197 bis del proyecto aprobado en el Senado, que enfatiza la necesidad de pactos formales y voluntarios, con mecanismos de control que registren las horas trabajadas y disponibles para el trabajador.

“A tal efecto, se podrá disponer de un régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral. Dicho régimen, que podrá igualmente ser pactado por el empleador con la representación sindical en la empresa, deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”, detalla el artículo.

Horas extra: lo que cambia para trabajadores y empresas con la Reforma Laboral

Cabe destacar que el cambio no implica la desaparición de las horas extra, sino que introduce una alternativa adicional. El ingreso al sistema debe ser voluntario y formalizado por escrito, ya sea individualmente o mediante convenios colectivos.

Opcionalidad: las horas extra dejan de ser la única opción; el banco de horas se suma como alternativa.

Acuerdo por escrito: no puede aplicarse de manera unilateral; requiere consentimiento del empleado o convenios colectivos.

Flexibilidad vs ingresos: sectores críticos advierten que podría reducir el salario real de quienes dependen de horas extra, al recibir tiempo libre en lugar de dinero.

Beneficios para empresas: según el oficialismo, la medida permite previsibilidad de costos y adaptación a picos de producción, útil en comercio, logística y turismo.

El proyecto de ley se votó en general a la 1.20 de la madrugada del jueves 12 de febrero. Foto: Captura de pantalla Senado

Otros cambios relevantes de la reforma

Vacaciones fraccionables en períodos mínimos de siete días.

Salarios atados a objetivos de productividad.

Indemnizaciones escalonadas: PyMEs hasta 12 cuotas y grandes empresas en 6.

Con la media sanción del Senado, la discusión se traslada a trabajadores y oficinas de recursos humanos: la pregunta central no es si cambiará la forma de computar las horas, sino qué tan rápido se adaptará el mercado laboral.