Cuándo se trata la reforma laboral en Diputados. Foto: Prensa Diputados

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este lunes que llevará a cabo un paro sin movilización para cuando se discuta la reforma laboral en la Cámara de Diputados, donde podría ser aprobada luego de obtener media sanción en el Senado.

Ante este anuncio y debido a la necesidad de acomodar su calendario personal, ya sea para sumarse al paro o para llevar a cabo distintos trámites, entre los trabajadores y ciudadanos en general crece la duda: ¿cuándo se trata la reforma laboral en Diputados?

Se trata el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea. Foto: Noticias Argentinas

Cuándo se trata la reforma laboral en Diputados

La Libertad Avanza en la Cámara convocó para este miércoles 18 de febrero al plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda, encabezadas por los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch.

De esta manera, la intención del Gobierno es que la reforma laboral sea tratada el jueves 19 de febrero en Diputados, en un debate maratónico que podría extenderse por hasta 20 horas. De todas maneras, el tratamiento del proyecto también podría darse el miércoles 25.

En definitiva, el paro general de la CGT podría darse el 19/2 o el 25/2, dependiendo de cuándo sea tratada la reforma laboral en Diputados.

La CGT convocó a un paro general

La cúpula directiva de la CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se discuta la reforma la Cámara de Diputados. Fue luego de la reunión entre los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron de manera virtual durante el mediodía mediodía.

La CGT convocó a un paro general. Foto: Noticias Argentinas

La central hará un paro nacional el día que se trate el proyecto en Diputados, con adhesión de todos los gremios del transporte, aunque sin movilización convocada de manera orgánica. De todos modos, habrá “libertad de acción” para los sindicatos del sector.

Así lo de definió el consejo directivo de la entidad después de un Zoom que inició al mediodía y concluyó minutos antes de las 14. En tanto, el miércoles a las 11, la CGT brindará una conferencia de prensa en la sede de Azopardo para ampliar declaraciones.

Jerónimo había señalado el domingo que estaban “dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno y pidieron expresamente medidas más duras.