Canal 26
Por Canal 26
lunes, 16 de febrero de 2026, 16:00
Movilización de la CGT.
Movilización de la CGT. Foto: NA

La cúpula directiva de la CGT convocó a un paro general para cuando se discuta la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Será sin movilización, indicaron.

Fue luego de la reunión entre los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron de manera virtual este mediodía.

Votación de la reforma laboral en el Senado.
Votación de la reforma laboral en el Senado. Foto: NA

Jerónimo había señalado ayer que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras.

Fuerte rechazo de la central obrera

En consecuencia, la CGT activó la medida de fuerza para el día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto el en recinto. Todo indica que será el próximo jueves 19 de febrero.

Victoria Villarruel en el Senado
La funcionaria giró el proyecto de Reforma Laboral a Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.