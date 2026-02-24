Claudio Chiqui Tapia en AFA. Foto: @Argentina.

Daniel Vitolo, inspector General de Justicia de la Nación, apuntó contra Claudio “Chiqui” Tapia por el paro del fútbol argentino y le volvió a exigir los balances contables de la AFA.

“Deben dar muchas explicaciones sobre la utilización de los fondos, el cumplimiento de los objetivos de la asociación civil que ellos dirigen, las vinculaciones que tienen con otra asociaciones civiles como es el caso de la Superliga”, precisó el funcionario.

Superliga. @superliga

“Reclamamos que, cuando presentan sus estados contables y generan allí partidas globales muy significativas en valores sin explicar cómo están compuestas, las aclaren”, agregó en diálogo con TN.

También hizo referencia al paro del fútbol argentino, por el que se postergará la fecha 9 del Torneo Apertura: “A mí no me sorprenden estas cosas, ya he perdido la capacidad de asombro. Pero si una organización tan importante como la AFA, con los cientos de millones que mueven, con un negocio tan grande como es el fútbol, me dice que establece su sede social en un pastizal a mí me sorprende. O que el presidente de la AFA declare que su domicilio personal es ese pastizal me sorprende”, dijo.

Allanamientos en la AFA por la causa Sur Finanzas. Foto: NA

“Nosotros tenemos observado hasta el momento partidas globales durante los últimos ocho años por 111 millones de dólares a la AFA de las cuales hemos pedido explicaciones. Además, de la Superliga hemos pedido por 348 millones de dólares durante los años 2020 a 2024″, continuó.

“Cuando nosotros los intimamos a dar explicaciones se presentaron y objetaron nuestras competencias, dijeron de que ya no estaba en Capital, sino que se mudaron a Provincia. Nos han abierto muy poco”, cerró.