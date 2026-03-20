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La batalla judicial por la estatización de YPF volvió a encenderse y promete nuevos capítulos. Aunque la Justicia de Estados Unidos decidió suspender el proceso de discovery, los fondos demandantes insisten en que esta medida no frena su objetivo central: ejecutar la sentencia por US$16.000 millones contra la Argentina.

La reciente decisión del Segundo Circuito fue celebrada por el Gobierno argentino como un “alivio”, pero desde Petersen, Eton Park y Burford Capital aseguran que la suspensión no altera la condena, ni reduce su expectativa de cobro.

¿Qué significa realmente la suspensión del discovery?

El discovery es un procedimiento clave en el que los acreedores solicitan información para identificar activos embargables —como reservas del BCRA, bienes estatales o documentos oficiales— con el objetivo de hacer efectiva la sentencia.La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso una pausa temporal hasta que se resuelva la apelación de fondo, que definirá si Argentina debe pagar o no la suma millonaria.

Especialistas explican que esta medida no afecta el corazón del litigio:

No elimina la condena económica.

No impide que los intereses sigan acumulándose (ya superan los US$18.000 millones).

Tampoco cierra la puerta a futuros embargos.

El analista Sebastián Maril aclaró que no se suspendieron todas las causas, solo aquellas relacionadas con la búsqueda de activos y el desacato. Las demás instancias judiciales siguen abiertas.

YPF Foto: NA

Qué dicen los fondos demandantes

Los demandantes fueron categóricos:

“La suspensión de los procedimientos de prueba no afecta nuestra búsqueda de restitución ni el cobro de la sentencia de 16 mil millones de dólares”. — Armando Betancor (representante de Petersen y Eton Park).

Además, aclararon que la medida se vincula solo a cuestiones procesales y no al “fondo del caso”. Aseguran que Argentina violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012, y que esa responsabilidad ya fue ratificada en distintas instancias judiciales.

La estrategia del Gobierno argentino

Desde el Gobierno, la resolución fue presentada como un triunfo jurídico que “descomprime” la presión inmediata. Funcionarios destacaron que la suspensión evita, por ahora, una nueva ronda de pedidos de información que habían sido calificados como “intrusivos”.Incluso el Departamento de Justicia de EE.UU. respaldó la posición argentina ante la Cámara de Apelaciones.

El país apuesta todas sus fichas a la apelación de fondo, que podría:

confirmar la condena,

reducirla,

o incluso revertirla parcialmente.

Pero el riesgo persiste: si pierde, Argentina deberá afrontar una de las mayores indemnizaciones de su historia.

Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Manhattan, Estados Unidos, Juicio contra la estatización de la petrolera YPF

Un litigio que no termina: ¿qué puede pasar ahora?

El caso YPF, originado por la estatización del 51% de la empresa en 2012, se transformó en un complejo entramado judicial con múltiples frentes en Estados Unidos y otros países.Entre los elementos más sensibles del expediente se encuentran:

1. La búsqueda de activos (post-judgment discovery)

Los demandantes buscan demostrar que ciertas entidades estatales —como el BCRA o empresas públicas— funcionan como “alter ego” de la Argentina, lo que ampliaría el universo de bienes embargables.

2. Los intereses en aumento

La sentencia original por US$16.000 millones ya se incrementó por intereses, superando los US$18.000 millones. Cada día que pasa, el monto continúa creciendo.

3. La gran definición: la apelación

La Cámara del Segundo Circuito deberá decidir si confirma la responsabilidad argentina.Hasta que eso ocurra, la suspensión del discovery se mantiene.

¿Qué está en juego para Argentina?

Un posible impacto millonario en las reservas y en la estabilidad financiera.

Un precedente jurídico internacional que podría afectar otros litigios.

La presión política interna, ya que el caso es considerado por el Gobierno como un “hito histórico” que puede redefinir la relación entre el Estado y los inversores.

Aunque la Argentina logró una pausa temporal en el proceso de búsqueda de activos, la pelea por los US$16.000 millones está lejos de terminar. Los demandantes mantienen intacta su estrategia y aseguran que nada cambiará hasta que la Cámara de Nueva York resuelva la cuestión de fondo.

Mientras tanto, el monto continúa creciendo y el caso YPF sigue siendo uno de los litigios más costosos y sensibles para el país.