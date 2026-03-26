Maximiliano Pullaro y Daniel Scioli en la primera asamblea del año del Consejo Federal de Turismo. Foto: Argentina.gob.ar

En Rosario, se realizó la 175ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del INPROTUR, Daniel Scioli; y del presidente del CFT y del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, entre otros.

También estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

Maximiliano Pullaro y Daniel Scioli. Foto: Argentina.gob.ar

La palabra de Daniel Scioli

En el evento, Daniel Scioli afirmó: “Celebro que aquí en Santa Fe se trabaje de manera transversal en todas las áreas de Gobierno que hacen que el turismo sea un éxito, como las 300.000 personas que disfrutaron del recital de Fito Paez la semana pasada. Podemos ver la nueva realidad de Rosario, de Santa Fe y de toda la Argentina, y nos presentamos como destino de calidad, seguro, cada vez más demandado por el turismo internacional”.

“Los números dieron un 13 por ciento menos de turismo emisivo y un aumento del 8,5 por ciento en la llegada de turistas al país en comparación con el año pasado. Esto no es casualidad, es fruto del trabajo de todos los aquí presentes, con la promoción, inversión y posicionamiento de Argentina. Porque no nos quedamos esperando y salimos a buscar turistas al mundo, a mostrar Argentina gracias a la política de Cielos Abiertos de Javier Milei, al trabajo del Inprotur y de Cancillería, como la llegada de turistas chinos que aumentó un 40 por ciento con la eliminación del visado”, aseveró.

Daniel Scioli en el CFT de Rosario.

Para finalizar, el funcionario sostuvo: “El turismo tiene las soluciones a los problemas, crea empleo, inspira a los jóvenes. Sabemos cómo se moviliza la economía regional. Donde llega el turismo hay trabajo, donde llegan turistas hay divisas, por eso es clave el trabajo en conjunto entre el sector público y el privado”.

La palabra de Maximiliano Pullaro

Por su parte, Pullaro agradeció a Scioli y confirmó: “Siempre tuvimos el apoyo cuando Santa Fe no tenía diseño turístico, y el acompañamiento de Nación nos permitió ser una provincia que apuesta y empuja permanentemente al turismo para que sea un motor más de la economía de Argentina”.

“Provincia Invencible de Santa Fe es el lema que lleva nuestra bandera y con la disminución de las estadísticas de violencia y delito es posible que hoy vuelvan eventos a esta ciudad que nos marcan el camino que estamos llevando adelante. Estamos listos para mostrar al mundo lo que representan nuestros humedales, los ríos, las lagunas y las posibilidades de invertir en el turismo”, concluyó.