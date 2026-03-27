Fernanda Reyes se opuso a la Ley de Glaciares y recordó una frase de ‘Lilita’ Carrió:

Exdiputada nacional por la Coalición Cívica y actual subsecretaria de Desarrollo del Potencial Humano en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Wikipedia

Mientras el oficialismo busca la aprobación de la Ley de Glaciares, Fernanda Reyes publicó un enérgico rechazo a la propuesta recordando las palabras de Elisa “Lilita” Carrió, donde ponía en el centro del debate la importancia del agua como recurso estratégico de cara al futuro. La exdiputada nacional de la Coalición Cívica, que actualmente trabaja como subsecretaria de Desarrollo del Potencial Humano en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, utilizó sus redes sociales para exponer la importancia de los recursos naturales.

“Nosotros tenemos que decidir si el bien más valioso de la humanidad en 20 años va a ser el agua dulce o va a ser la explotación minera a gran escala”, planteaba la fundadora de Coalición Cívica en una entrevista con Jonatan Viale. Sus palabras fueron retomadas por la actual diputada Fernanda Reyes en vísperas de que se retome el tratamiento de la ley en la Cámara de Diputados.

“Que no mientan quienes prometen crecimiento mientras se llenan los bolsillos a costa de entregarlo todo. Miren Catamarca con La Alumbrera. Miren San Juan con Veladero y sus derrames”, señaló la representante parlamentaria en una publicación vía Instagram. Por último, concluyó con una reflexión a modo de cierre sobre la importancia del “oro azul”: “El agua no se vende. No se entrega. No se negocia. Sin agua no hay futuro. Sin agua no hay desarrollo. Cuánta ignorancia y cuánta entrega”, remató.

Qué establece la Ley de Glaciares y qué quiere cambiar el Gobierno

La Ley de Glaciares fue sancionada en el año 2010 durante la primera administración de Cristina Fernández de Kirchner y establece la protección de glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales que puedan afectarlos. En este sentido, el sistema glaciar de la Cordillera de Los Andes aparece como un recurso central: no solo abastece de agua a amplias regiones del país, sino que también sostiene ecosistemas y actividades productivas.

Además, la vigente ley fija las partidas presupuestarias mínimas para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Su objetivo principal es protegerlos como reservas estratégicas de agua para consumo humano, producción agropecuaria y recarga de cuencas, además de su valor para la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

Audiencia pública por la Ley de Glaciares Foto: Copilot AI por Canal 26

Puntos centrales de la Ley de Glaciares vigente

Declara a los glaciares bienes de carácter público.

Extiende la protección al ambiente periglacial, que regula los recursos hídricos.

Crea el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, que debe actualizarse al menos cada cinco años.

Prohíbe actividades que alteren su estado natural, entre ellas, la liberación de contaminantes, la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y las obras de infraestructura no vinculadas a la investigación científica.

Obliga a realizar evaluaciones de impacto ambiental con participación ciudadana.

Establece sanciones que van desde multas hasta la suspensión de actividades, con responsabilidad para directivos de empresas infractoras.

Por su parte, la gestión liderada por Javier Milei busca modificar aspectos centrales en la materia regulada por la ley. En palabras del oficialismo, se busca corregir "graves falencias interpretativas, reducir la incertidumbre jurídica y facilitar inversiones", en especial en el sector minero.

Qué cambiaría con la nueva Ley de Glaciares

Los glaciares, monumentales reservorios de agua dulce, desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades humanas. Foto: Greenpeace

El principal cambio se puede apreciar en la redefinición del objeto de protección, es decir, el área que la ley protege específicamente. El nuevo proyecto propone que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería.

Además, quienes abogan por un cambio en la reglamentación sostienen que la protección actual del ambiente periglacial es demasiado amplia e “indefinida”, lo que habilita bloqueos a proyectos mineros aún en zonas donde no habría verdaderos recursos hídricos.

Marta Maffei, la redactora de la ley original y exdiputada por la Coalición Cívica, señaló en diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, que “lo que el gobierno quiere hacer es derogar la ley; ese era el pedido o el reclamo de los grupos económicos y de algunos gobernadores provinciales, pero no se animaron porque ya en otra oportunidad lo intentó (Mauricio) Macri y le fue muy mal”. Mientras tanto, aún resta su tratamiento en sesiones de la Cámara de Diputados.