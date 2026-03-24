Los glaciares, monumentales reservorios de agua dulce, desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades humanas. Foto: Greenpeace

Este miércoles 25 de marzo, la Cámara de Diputados retomará su actividad en un clima de fuerte controversia: se pondrá en marcha la primera de las dos jornadas de audiencias públicas para debatir la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto clave para el Ejecutivo que ya recibió media sanción en el Senado y buscará flexibilizar la protección de las reservas de agua dulce para habilitar inversiones mineras bajo el régimen del RIGI.

La polémica estalló luego de que las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, encabezadas por los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, impusieran límites a la participación. Pese a que hay más de 100.000 inscriptos, el oficialismo determinó que solo se recibirán a 200 personas -entre presenciales y online-, mientras que el resto deberá enviar su exposición de manera virtual..

Además, se restringió el acceso al recinto solo a los diputados miembros de las comisiones y a dos asesores por bloque, lo que generó el rechazo de la oposición. Es por eso que la diputada Teresa García de Unión por la Patria se opuso a la medida. “La restricción es la contracara de una audiencia pública. La idea es simple, traes tu silla y nos sentamos y exigimos que nos dejen exponer”, señaló respecto a la movilización convocada para hoy a las 17 bajo la consigna “trae tu silla o reposera”.

Ley de Glaciares: la votación en el Senado. Foto: Captura

Organizaciones ambientalistas, comunidades campesinas y referentes de los pueblos originarios denuncian que la reforma atenta contra las principales reservas hídricas del país. El diputado Juan Grabois advirtió sobre la falta de representatividad en las audiencias: “Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”.

La comitiva opositora incluye a autoridades de las comunidades mapuche, tehuelche y diaguita, quienes alertan sobre los impactos sociales y culturales de cambiar la definición técnica de “ambiente periglacial” por “geoforma periglacial”, una modificación que reduciría drásticamente el área protegida.

La urgencia del oficialismo con la Ley de Glaciares

Desde La Libertad Avanza, el objetivo es acelerar el dictamen para atraer capitales extranjeros. “El cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, justificó un legislador oficialista. El Gobierno busca avanzar rápidamente en un escenario complejo, marcado por las críticas a la gestión de Javier Milei y los cuestionamientos al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, situaciones que el bloque libertario intenta “planchar” para dar prioridad a la agenda minera.