Kicillof abre las sesiones ordinarias de la provincia de Buenos Aires Foto: NA

Axel Kicillof utilizó sus redes sociales oficiales para referirse al reciente fallo de un Tribunal de Estados Unidos, que anuló la condena que obligaba al país a pagar 16.000 millones de dólares. El gobernador de la provincia de Buenos Aires celebró esta decisión, sostuvo que nacionalizar YPF “fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas” y cargó contra el presidente Javier Milei: “Se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”.

La Justicia de los Estados Unidos propinó un golpe de timón inesperado en el Caso YPF. Al anular la condena que obligaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares al fondo Burford Capital, el tribunal no solo alivió las arcas públicas, sino que reabrió una grieta política profunda sobre la soberanía energética. Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el fallo es la prueba final de lo que denomina una “mentira interesada”.

A través de sus redes sociales, Kicillof rompió el silencio con una defensa férrea de la nacionalización de la petrolera en 2012. El gobernador apuntó directamente contra el concepto de “impuesto Kicillof”, término utilizado por el presidente Javier Milei para referirse a la deuda potencial del juicio. Para el mandatario provincial, ese argumento fue siempre funcional a los intereses extranjeros.

“Ese ‘impuesto’ nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta”, disparó Kicillof, cuestionando si la postura de la actual gestión fue por “desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada”.

En uno de los pasajes más duros de su descargo, el gobernador acusó a Milei de actuar como un “empleado de intereses extranjeros”. Según Kicillof, el modelo económico actual de la Libertad Avanza se sostiene, paradójicamente, gracias a los dólares que genera la petrolera estatal que la derecha siempre criticó.

“Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió”, fustigó, marcando que la nacionalización bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner es hoy la principal “palanca de desarrollo” del país y una herramienta clave para mitigar la crisis energética global.

Para el gobierno bonaerense, el fallo judicial valida un rumbo estratégico basado en la defensa del interés nacional y la inversión en ciencia e infraestructura. Kicillof sostiene que el éxito de Vaca Muerta y la resiliencia financiera del país en 2026 hubieran sido imposibles sin el control estatal de YPF.

Con la sentencia a favor, el oficialismo provincial busca cerrar un capítulo de cuestionamientos técnicos y legales que duró más de una década. “Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan”, concluyó el gobernador, reafirmando que la soberanía sobre los recursos naturales debe estar por encima de cualquier ideología de mercado.