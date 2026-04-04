Leandro Massaccesi y Sandra Pettovello. Foto: X

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia indeclinable de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi.

La decisión se produjo luego de que el funcionario apareciera en la lista de los beneficiados por préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo.

Leandro Massaccesi. Foto: Redes sociales

La salida de Massaccesi no responde a una irregularidad técnica en la concesión del crédito, sino a una colisión directa con la “política de austeridad” y el protocolo de “perfil bajo” que Pettovello ha impuesto en su cartera.

El exjefe de Gabinete había gestionado un préstamo por un monto aproximado de 420 millones de pesos, una de las cifras más elevadas dentro del listado de funcionarios beneficiarios.

Sandra Pettovello. Foto: NA

Según trascendió, Pettovello tomó conocimiento de la situación a través de la difusión de los listados en plataformas digitales.

Con esta renuncia, el Ministerio de Capital Humano enfrenta un nuevo proceso de reconfiguración en su línea jerárquica.