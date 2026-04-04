El exfuncionario del Gobierno se defendió tras haber sido despedido por Pettovello. Foto: Diario Río Negro

Leandro Massaccesi se defendió al sostener que “no cometió ningún acto fuera de la ley” tras ser desplazado de la Ministerio de Capital Humano por haber accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación. El ahora exjefe de Gabinete del área a cargo de Sandra Pettovello fue echado este viernes 3 de abril por la noche en lo que se trató de un nuevo caso de internas que azotó al Gobierno.

“No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, dijo Massaccesi, quien publicó su descargo en el que detalló que el préstamo solicitado junto a su pareja cumple con todos los requisitos legales vigentes para la compra de una primera vivienda. A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario subrayó que la gestión del crédito fue “completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”, y enfatizó su compromiso financiero al asegurar: “Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.

Leandro Massaccesi y Sandra Pettovello. Foto: X

La decisión de la ministra Sandra Pettovello se produjo de manera sorpresiva el viernes 3 de abril por la noche luego de que el caso tomara estado público en las redes sociales. Si bien desde el entorno de la titular de la cartera aclararon que no se pone en tela de juicio la legitimidad del trámite, consideraron que se trató de una acción de “alto perfil” que debió ser informada con antelación para no comprometer la política de austeridad y transparencia del Ministerio de Capital Humano.

Al respecto, el abogado rionegrino sostuvo que “que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito”, al vincular su situación a la de miles de argentinos de clase media que buscan alcanzar el techo propio. El alejamiento de Massaccesi se dio en un clima de fuerte presión política, dado que la oposición en el Congreso ya pidió formalmente investigar la adjudicación de créditos millonarios a diversos funcionarios y legisladores oficialistas.

En los registros de deudores, figuran nombres vinculados al Ministerio de Economía, al Banco Central y a la propia Cámara de Diputados con montos que en algunos casos superan los $500 millones. Ante este escenario, el ahora exjefe de Gabinete lamentó el final de su gestión: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano”.

Confirmado: el encargado de negocios de Irán abandonó Argentina y el Gobierno prepara la ruptura de la relación diplomática

El Gobierno confirmó que Mohsen Soltani, el encargado de negocios de Irán en la Argentina, ya abandonó el país tras el ultimátum que le puso el Ejecutivo, que le dio un plazo de 48 horas el pasado jueves 2 de abril. La decisión tomada por Milei fue posterior al pronunciamiento del país de Medio Oriente, que condenó que se haya declarado como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el exencargado de Negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional“, comunicó el canciller Pablo Quirno a través de su cuenta oficial de Twitter. El pasado jueves 2 de abril, el Gobierno lo había declarado persona no grata y tensionó la relación diplomática bilaterai con Irán en medio del alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel.