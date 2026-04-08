Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Foto: NA (Daniel Vides)

En una jornada marcada por las protestas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que incluyeron cortes de rutas en distintos puntos del país en rechazo al recorte de planes sociales, el Gobierno nacional ratificó los fundamentos de la decisión de dar por finalizado el programa Volver al Trabajo (VAT).

La explicación oficial quedó plasmada en un documento difundido por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. Allí, se indicó que la iniciativa cumplió el plazo de vigencia previsto originalmente, fijado en dos años. En ese marco, la última asignación mensual no remunerativa destinada a sus beneficiarios fue liquidada durante abril.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación Argentina. Foto: X @MinCapHum_Ar

Desde la cartera nacional señalaron que la finalización del programa estaba contemplada en su diseño inicial y que la medida forma parte de una estrategia de reorientación de recursos hacia políticas que el Gobierno considera de “mayor impacto social”.

El VAT había sido implementado con el objetivo de promover la transición hacia el empleo formal y reducir barreras de acceso al trabajo registrado.

El programa Volver al Trabajo había sido implementado con el objetivo de promover la transición hacia el empleo formal. Foto: Portal Empleo.

A diferencia del esquema anterior, el programa incorporaba la inscripción prioritaria de los beneficiarios en instancias de capacitación laboral impulsadas por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral.

Según detalló el Ministerio, antes del pago de la última cuota se notificó a los participantes sobre la posibilidad de acceder a nuevas instancias de formación, entre ellas vouchers para capacitación profesional y cursos de oficios.

Reorientación de la asistencia social y aumentos en las prestaciones

En paralelo, Capital Humano destacó el fortalecimiento de otras prestaciones de la seguridad social orientadas a sectores vulnerables. De acuerdo con los datos difundidos, la Tarjeta Alimentar registró un incremento del 137,5%, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo acumularon una suba del 561%.

La Tarjeta Alimentar registró un incremento del 137,5%. Foto: NA

“La estrategia apunta a consolidar un esquema de asistencia directa, sin intermediarios, y a generar incentivos para la inserción en el empleo formal”, señalaron desde la cartera, en línea con la reconfiguración de las políticas sociales impulsada por el Ejecutivo.