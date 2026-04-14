Mayra Mendoza cruzó a Javier Milei por la inflación de marzo:

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y diputada por la provincia de Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas

La diputada provincial e intendenta de Quilmes de licencia, Mayra Mendoza, apuntó este martes contra el presidente Javier Milei tras el dato de la inflación de marzo, que arrojó un alza del 3,4%.

“Milei, admití que, como presidente, lo ÚNICO que te importa son los negocios de tu hermana y sus amigos. No podés explicar otra cosa”, señaló Mayra en su cuenta oficial de X.

Mayra Mendoza cruzó a Javier Milei por la inflación de marzo. Foto: Captura

Y añadió: “Vivís en una realidad PARALELA: hoy las familias SOBREVIVEN y no se aguanta más”.

El mensaje fue al citar un tuit del presidente, en el cual expresaba su descontento con el dato inflacionario del tercer mes del año y explicaba que existen “elementos para explicar lo que ha pasado”.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, señaló el mandatario en su cuenta de la red social X y sumó: “Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.