Medicamentos PAMI Foto: PAMI

Durante la jornada de este miércoles 15 de abril, se llevó adelante un nuevo reclamo ligado a la crisis que atraviesa el PAMI. Los médicos de cabecera ejecutaron un paro de 72 horas que inició el lunes, marcharon en el centro de Capital Federal para movilizarse hacia al Congreso y en paralelo, el Gobierno reconoció el complejo momento y aseguró que transfirió los fondos

El ministro de Salud, Mario Lugones, intentó llevar calma al sector prestador del PAMI el martes 14 durante su intervención en la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. El funcionario confirmó que los fondos para regularizar las deudas ya fueron transferidos: “La plata llegó”.

“Sí, hay crisis”, admitió el ministro de Salud al ser consultado sobre la situación financiera de la entidad. Sin embargo, buscó dar por cerrado el foco de conflicto salarial al afirmar que “hoy, el PAMI está pagando”, aunque evitó profundizar en los detalles del paro que llevan adelante los profesionales de la salud.

Cabe destacar que PAMI, que brinda cobertura a 5,7 millones de afiliados, enfrenta una situación crítica que excede lo salarial. Actualmente, mantiene una deuda acumulada con farmacias y centros prestadores que asciende a los 500 mil millones de pesos.

En este marco, los médicos de cabecera iniciaron un cese de actividades por tres días en rechazo a la Resolución 1107/2026. Según denunciaron los profesionales, la normativa, bajo el enfoque de un ordenamiento del sistema según el Gobierno, “implica en los hechos un recorte sustancial de los ingresos de los médicos de cabecera”.

Crisis en PAMI: los puntos reclamados por los médicos

Desde la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), explicaron que si bien la resolución aumentó la cápita a $2.100, el esquema es perjudicial por varios motivos:

Se eliminó la consulta presencial como fuente de ingreso directa

Se incorporaron más prestaciones dentro de un pago fijo mensual

Se quitó el incentivo económico destinado a la formación profesional

Ante este panorama, el sindicato exige “la derogación inmediata de la Resolución, el incremento de las retribuciones de médicos y odontólogos y la reincorporación inmediata de los profesionales cesanteados sin causa”. La protesta, que se extenderá hasta este miércoles 15 inclusive, afecta principalmente la gestión de turnos programados, aunque los profesionales aclararon que se mantiene la atención de urgencias.

Mientras Lugones aseguró que los pagos comenzaron a ejecutarse tras una reunión clave con Luis Caputo, los médicos sostuvieron que el problema de fondo es el nuevo esquema de ingresos, por lo que el conflicto continúa abierto a la espera de una respuesta administrativa sobre la resolución vigente.