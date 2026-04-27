Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de abril de 2026
Clima diario
Clima en San Luis durante la mañana
Este lunes 27 de abril, el clima en San Luis se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 7.5°C y 17.7°C a lo largo del día. La humedad se estima que alcance hasta el 42%. El viento soplará a una velocidad máxima de 22 km/h, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente si se debe realizar actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Para la tarde y noche, se prevé que continúe el cielo parcialmente nuboso, manteniéndose las temperaturas agradables. No se esperan precipitaciones, lo cual brinda un buen escenario para planificar actividades al aire libre. La humedad máxima seguirá a un 42%, y el viento mantendrá una velocidad similar a la de la mañana, favoreciendo una situación estable en cuanto al clima.