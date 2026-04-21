Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El Senado se prepara para tratar en los próximos dos meses un paquete de leyes cargado, ya que el Gobierno priorizó a ese cuerpo parlamentario para enviar los proyectos mas controvertidos, como sucedió este fin de semana con las reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental.

La decisión de priorizar a este recinto se debe a que la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, armó una sólida mayoría entre con los bloques dialoguistas, con lo cual si hay alguna modificación de Diputados, le permite a ese cuerpo legislativo tener la última palabra en cada iniciativa.

Bullrich construyó una mayoría con la UCR, PRO, Provincias Unidas, Frente de la Concordia (Misiones), Despierta Chubut, Primero los Salteños, la Neuquinidad, y los santacruceños, que le permite reunir entre 40 y 44 votos.

Bloque de LLA en el Senado. Foto: X @PatoBullrich

A ese número se le suma en algunos proyectos los 3 legisladores de Convicción Federal, desprendimiento del interbloque peronista, que ahora quedó en minoría con 25 legisladores.

Desde diciembre, el oficialismo envió al Senado los proyectos más complicados como la Reforma laboral, Ley de Glaciares, Propiedad Privada, y ahora sumó este sábado las reformas a la ley de Discapacidad y Salud Mental.

Por ese motivo, habrá una abultada agenda parlamentaria en el Senado ya que además de tener que aprobar unos 90 pliegos, deberá abocarse al debate de tres leyes complejas como la de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, Discapacidad y Salud Mental.

Los puntos más importantes de las leyes impulsadas por el Gobierno

Discapacidad

Se exigirá un reempadronamiento de los titulares de las pensiones por invalidez laboral, donde deberá acreditar su condición médica y situación económica, ya que aquellos que no lo hagan se les suspenderá el pago de ese beneficio.

Sera incompatible tener Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el régimen general y/o simplificado vigente.

Se mantendrá el pago de la Pensión no contributaria equivalente al 70% de la jubilación mínima, pero el Ejecutivo no otorgará aumentos adicionales.

Habrá un sistema de auditorías periódicas con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el goce de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, y se efectuará un entrecruzamiento de datos entre todos los organismos públicos, en especial ANSES, ARCA, Sistema Nacional de Identificación Tributario y Social.

Si se verifica el incumplimiento de alguno de los requisitos objetivos vigentes de la prestación se podrá disponer su suspensión preventiva.

Se deberá realizar un reempadronamiento de los titulares de Pensiones No Contributivas otorgadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478 y sus modificatorias, con el objeto de actualizar la información personal, socioeconómica y médica de cada titular.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Salud mental

Dispone que la atención deberá estar a cargo de equipos interdisciplinarios, y pone como requisito la presencia obligatoria del médico psiquiatra

Tendrá mayor peso la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, lo que no sucedía en la legislación vigente.

Mantiene que la internación como recursos excepcional, pero permite la internaciones no voluntarias, que en la anterior ley era una situación que se contemplaba en casos extremos.

Las internaciones no voluntarias solo permitirán en “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

El consumo problemático de sustancias se integra formalmente a las políticas de salud mental y la autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, ambulatorios o de internación.

Propiedad privada