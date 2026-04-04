Preocupación en la Iglesia por el aumento de personas en busca de sustento básico:

La Iglesia cuestionó el Régimen Penal Juvenil que quiere sancionar el Gobierno en el Congreso. Foto: Conferencia Episcopal Argentina

Marcelo Colombo, advirtió el crítico escenario económico-social que atraviesa el país durante la jornada de este sábado 4 de abril. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina denunció un marcado incremento en la cantidad de personas que acuden a las instituciones religiosas en busca de sustento básico.

“Se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda, la asistencia de Cáritas”, manifestó en declaraciones radiales. El arzobispo vinculó la coyuntura actual con la urgencia de reforzar la empatía y los vínculos comunitarios en un contexto que calificó como “un tiempo difícil”.

Sumado a eso, el presidente del Episcopado puso el foco en la delicada situación que atraviesan los grandes centros urbanos al marcar un fuerte contraste con el desarrollo de sectores específicos de la economía. “En los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”, se lamentó.

Intercambiaron mensajes previo a los festejos de Navidad. Foto: Reuters y Noticias Argentinas

La preocupación se tradujo en un reclamo directo hacia el Gobierno por la interrupción de pagos destinados a las prestaciones por discapacidad, una situación que mantiene en vilo a diversas instituciones de asistencia. El arzobispo sostuvo que la falta de actualización de estos fondos afecta de manera directa el sostenimiento de estructuras críticas para la sociedad.

“Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó, y mencionó específicamente el caso de los cotolengos de Don Orione, que dependen de esos recursos para el pago de profesionales. Ante este panorama, la Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud para exigir que se activen los mecanismos estatales necesarios y argumentó que “el empleo de esa frase marca la gravedad del emergente”.

Javier Milei en cadena nacional Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

En cuanto al debate público y la relación con el Poder Ejecutivo, Colombo instó a bajar los niveles de confrontación y mejorar las formas de comunicación en la vida política. “Nosotros hablamos de desarmar las palabras y de procurar, cualquiera sea el ciudadano, tratar de comunicarse de modo de no agraviar”, expresó dejando en claro que los posicionamientos de la Iglesia no buscan una oposición partidaria, sino el bienestar social. “Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”, cerró Colombo.

“El agua vale más que el oro”: los obispos de la Patagonia salieron al cruce de Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno

Obispos de la Patagonia manifestaron su profundo rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno que ya tuvo media sanción en la Cámara de Senadores en las sesiones extraordinarias de febrero. A través de un documento llamado La participación democrática amenazada…, consideraron que las maniobras ejecutadas para la aplicación de la norma son “estrategias de manual” para silenciar a las comunidades locales frente al avance de proyectos extractivos sostuvieron que hubo una metodología de amedrentamiento en los espacios de debate en el marco de las audiencias públicas.

En una declaración conjunta de fuerte contenido político y social, los obispos de la región Patagónica manifestaron sentir "muchísima pena" por el desarrollo de la reciente audiencia pública, a la cual describieron como una maniobra para silenciar el mandato de los ciudadanos. El Episcopado regional denunció la existencia de maniobras recurrentes basadas en “dádivas, promesas y presiones laborales”.

Fue firmado el pasado lunes 30 de marzo. Foto: Cholila Online

El comunicado de los nueve obispos expuso que hubo un sistema de intimidación en los ámbitos de discusión. “Hemos visto la misma metodología: cercenar intervenciones, impedir el ingreso al recinto, desestabilizar oradores e incluso amedrentar llenando los lugares de las asambleas con personas expertas en generar ruido y miedo“, indicaron.