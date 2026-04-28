Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo cubierto, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
Viento
Norte 6 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Noroeste 19 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en San Luis indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:57 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Norte 0 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Norte 0 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Norte 7 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Sur 6 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 6 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noroeste 13 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noroeste 16 - 34 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noroeste 18 - 39 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noroeste 20 - 41 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Noroeste 21 - 43 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noroeste 21 - 43 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noroeste 19 - 42 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Noroeste 16 - 38 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Norte 15 - 30 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Norte 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Norte 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Norte 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.