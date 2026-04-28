Pronóstico en San Luis: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo cubierto, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 7° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis
Hoy en San Luis se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:57
|Puesta del sol
|18:48
|Horas de luz
|10h 51m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en San Luis indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 07:57 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|11°
|11°
|Norte 0 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|11°
|11°
|Norte 0 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|11°
|11°
|Norte 7 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|10°
|10°
|Sur 6 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|9°
|8°
|Oeste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|8°
|8°
|Norte 6 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|8°
|8°
|Norte 3 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|9°
|9°
|Norte 6 - 9 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|12°
|12°
|Noroeste 8 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|13°
|13°
|Noroeste 13 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|15°
|15°
|Noroeste 16 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|16°
|16°
|Noroeste 18 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|17°
|17°
|Noroeste 20 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|17°
|17°
|Noroeste 21 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|17°
|17°
|Noroeste 21 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|17°
|17°
|Noroeste 19 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|16°
|16°
|Noroeste 16 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|14°
|14°
|Norte 15 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|13°
|13°
|Norte 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|12°
|12°
|Norte 9 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|11°
|11°
|Noreste 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|11°
|11°
|Norte 6 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|12°
|12°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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