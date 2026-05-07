Los manifestantes advirtieron con cortar Puente Pueyrredón. Foto: Cuenta de Twitter @CTAAutonoma

Movilizaciones sociales marcharon este jueves 7 de mayo hacia Puente Pueyrredón con la intención de bloquear el acceso. Esta tensa situación se dio en el marco de una protesta por la continuidad del plan Volver al Trabajo.

La concentración se inició después de las 10 de la mañana y generó un bloqueo integral sobre la avenida Mitre durante al menos tres horas. Sin embargo, efectivos de la Policía Federal e Infantería montaron un operativo que impidió que la columna de manifestantes accediera al puente. Como resultado, la circulación vehicular en el área se encuentra seriamente interrumpida.

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Ante la imposibilidad de avanzar por el cordón policial, los manifestantes realizaron una asamblea sobre la calzada. Pese al freno en el acceso, los referentes sociales no descartaron trasladar la protesta hacia la sede del Ministerio de Capital Humano para exigir respuestas oficiales por la situación del programa.

El gran caudal de personas obligó a que las líneas de colectivos modificaran su recorrido habitual desviándose por arterias laterales. La jornada de lucha fue coordinada por la UTEP, el Frente de Lucha Piquetero, agrupaciones ligadas a la CTA y el bloque de Territorios en Lucha.

Protestas en Avellaneda: organizaciones sociales pidieron por la prórroga de Volver Al Trabajo

El eje del reclamo es la actualización y prórroga del programa Volver al Trabajo. Si bien el Gobierno habilitó el pago correspondiente a abril, las organizaciones denuncian que el monto sigue estancado en $78.000 desde marzo de 2024.

La protesta se llevó a cabo en la mañana de este jueves 7 de mayo. Foto: Noticias Argentinas

El área que dirige Sandra Pettovello tenía intenciones de finalizar la asistencia tras el pago de abril, pero un fallo del Juzgado Federal de Campana dio marcha atrás con la medida y exigió que se mantenga el beneficio para más de 900.000 personas. Desde los movimientos sociales atribuyeron la liberación de estos fondos a la presión ejercida en las calles y ya adelantaron que el plan de lucha continuará con nuevas marchas en el corto plazo.