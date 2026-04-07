Las organizaciones cortaron los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Captura de pantalla TN

Desde las 10 de la mañana de este martes 7 de abril, los accesos a la Ciudad de Buenos Aires más transitados se encuentran afectados por cortes totales a raíz de piquetes y protestas en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei. En este marco, organizaciones sociales de todo el país también llevan adelante una jornada nacional de manifestaciones y se difundió un listado preliminar de los lugares donde se realizarán las movilizaciones.

Más de 70 organizaciones sociales iniciaron una jornada de lucha en todo el país en una de las movilizaciones más masivas desde la implementación del protocolo antipiquetes. El epicentro de la protesta se concentró en el Puente Pueyrredón, Puente Saavedra y los principales ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, donde manifestantes cortaron los accesos y quemaron cubiertas.

Cortes de tránsito en Argentina: los accesos afectados por las protestas en contra del Gobierno de este martes 7 de abril

Conurbano Bonaerense y CABA

Seis cortes en accesos (lado provincia)

Puente Pueyrredón

Puente Saavedra

Puente La Noria

La Matanza: Ruta 3 y General Paz

Zona norte: Puente Saavedra

Liniers: Rivadavia y General Paz

La Plata: rotonda de la Autopista

Interior de la provincia de Buenos Aires

Mar del Plata: Ruta 2

Bahía Blanca

San Nicolás

Pergamino

Santa Fe

Rosario: corte en la autopista Rosario – Buenos Aires

Santa Cruz

Ruta 3 acceso norte (Caleta Olivia)

Las Heras

Río Gallegos (Ministerio de Capital Humano)

Río Negro

General Roca: Roca y Tucumán

Formosa

Av. Gutiérrez

Municipio de Ibarreta

Clorinda

San Juan

Plaza 25 de Mayo y movilización hacia el Centro Cívico

Misiones

Ruta 12 (Eldorado)

San Pedro

San Vicente

Oberá

Posadas

Córdoba

Movilización a Patio Olmos

Concentraciones en Colón y Cañada; 27 de Abril y General Paz

Mendoza

Nudo vial

Salta

Olla popular frente al Cabildo

Santiago del Estero

Av. Belgrano y Pellegrini

Monte Quemado

Chaco

Pampa del Indio

Sáenz Peña

Castelli (ruta 51)

Resistencia

General San Martín (ruta 90)

Entre Ríos

Paraná: marcha en la capital

Corrientes

Marcha

Jujuy

Corte en el puente Legislatura y movilización

La Quiaca

Abra Pampa

Ledesma

Tucumán

Movilización

Catamarca

Movilización

Tierra del Fuego

Río Grande

Neuquén

Casa de Gobierno

Chos Malal

Plaza Sarmiento

Chubut

El Bolsón

Comodoro Rivadavia

Puerto Madryn (olla popular)

El contexto de los piquetes: por qué hay cortes de tránsito

La convocatoria, que según los organizadores incluye “100 cortes y protestas en todo el país”, apuntó directamente contra lo que definieron como “la motosierra de Milei contra los más pobres”. El eje del reclamo es el rechazo al ajuste fiscal y la reciente decisión oficial de modificar los programas de asistencia social.

La protesta hizo hincapié en el cierre del programa Volver al Trabajo, una medida que el Frente de Lucha Piquetero denunció como un deterioro social. Al respecto, la coordinadora del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, fue tajante sobre el impacto económico de la baja de estos planes: “Es un duro golpe a 960.599 familias que hoy perciben apenas $78.000 al mes como único ingreso fijo”.

Las organizaciones cortaron los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Captura de pantalla TN

Sulle advirtió además que solo en territorio bonaerense, la medida representó una caída de $35.300 millones mensuales en el consumo afectando la actividad comercial local. “Perjudican no solo a quien deja de cobrar, sino al conjunto de la población”, afirmó la dirigente, quien agregó que desde el Gobierno “hablan de austeridad, pero es pura hipocresía”.

Bajo las consignas de rechazo a lo que consideran “1 millón de despidos” y la advertencia de que “trabajo sin salario es esclavitud”, las organizaciones no se limitarán a la movilización callejera Como parte de su estrategia de resistencia, confirmaron que buscarán frenar los cambios por vía legal. “Profundizamos la lucha y presentamos un amparo en la justicia para que se garantice la continuidad del Volver al Trabajo”, indicó Sulle.

Chau a 900 mil planes sociales: la decisión del Gobierno para reemplazarlos por vouchers de capacitación laboral

El Gobierno tomó una firma decisión con respecto a cerca de 900 mil planes sociales: los dará de baja para reemplazarlos por vouchers de capacitación laboral. La medida de Javier Milei buscará aplicarse desde abril de 2026 en el marco del programa “Volver Al Trabajo” y será el cierre definitivo del esquema de “Potenciar Trabajo” heredado de la administración anterior.

La medida será impulsada a través del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello y representará la baja de alrededor de 900 mil planes sociales por $78.000 mensuales, según informaron fuentes oficiales a Infobae. A través de notificaciones en la app Mi Argentina y correos electrónicos, los beneficiarios están siendo informados sobre el cierre del programa y la transición hacia un nuevo sistema de formación laboral.

La medida representará la culminación de un proceso iniciado por el gobierno de Javier Milei, que incluyó el congelamiento de los montos de $78.000 y la eliminación de la intermediación de las organizaciones sociales. Según confirmaron fuentes oficiales, el plazo de 24 meses fijado para sostener el antiguo esquema se cumple en abril y la decisión es no prorrogarlo.

Aumentan los planes sociales. Foto: Unsplash.

Tras el rediseño del área, los titulares de planes habían quedado segmentados en dos grupos: