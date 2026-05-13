La Corte Suprema de Justicia de la Nación puede emitir sentencia sobre la situación de las universidades públicas. Foto: REUTERS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en condiciones de emitir sentencia sobre la causa contra el gobierno por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario el jueves próximo, ya que no será necesario girar el expediente al Ministerio Público Fiscal para obtener su opinión, aunque puede pedirla.

El Gobierno vetó la normativa parcialmente en 2025 y la volvió a objetar cuando el Congreso insistió con su sanción. El oficialismo sostiene que la norma no define de dónde deberían salir los fondos o fuentes concretas para financiarla.

Los jueces de la Corte Suprema en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Los cuestionamientos a la Ley de Financiamiento Universitario

La cuestionada Ley de Financiamiento Universitario establece la actualización automática de las partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios. Pero su implementación fue limitada en la Ley de Presupuesto 2026 y la Decisión Administrativa 20/2026.

En respuesta a ello, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una medida cautelar que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. El Gobierno les interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el argumento de que los artículos 5 y 6 de la ley provocarían un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.

Marcha Federal Universitaria. Foto: NA/Prensa Gobernación

En este sentido, las universidades impulsaron un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para pedir por la liberación de las transferencias pendientes. Sin embargo, la ejecución de la ley estará suspendida hasta que la Corte resuelva el recurso extraordinario y no existen plazos para ello.

La Corte podría rechazar el recurso sin entrar al fondo del asunto, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y dejando firme la sentencia de Cámara que obliga al Gobierno a transferir los fondos.

Qué opina el Gobierno después de la Marcha Federal Universitaria

El Gobierno siguió la marcha del martes de cerca y la tildó de “marcha política” para quitarle peso. El presidente siguió todo desde la Quinta de Olivos y evitó expresarse de manera directa.

Miles de personas se congregaron en Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario bajo la consigna: “Cumplan la ley”, mientras que el Gobierno sostuvo que fue una movilización orquestada para erosionar al Gobierno.

Marcha Federal Universitaria. Foto: NA

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, apuntó contra “sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines”.

“Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales; cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble”, agregó el funcionario en diálogo con Radio Mitre.