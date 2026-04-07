Organizaciones sociales se manifestaron en rechazo al ajuste del gobierno de Milei. Foto: Captura de pantalla TN

Más de 70 organizaciones sociales iniciaron una jornada de lucha en todo el país en una de las movilizaciones más masivas desde la implementación del protocolo antipiquetes. Desde las 10 de la mañana de este martes 7 de abril, el epicentro de la protesta se concentró en el Puente Pueyrredón, Puente Saavedra y los principales ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, donde manifestantes cortaron los accesos y quemaron cubiertas.

La convocatoria, que según los organizadores incluye “100 cortes y protestas en todo el país”, apuntó directamente contra lo que definieron como “la motosierra de Milei contra los más pobres”. El eje del reclamo es el rechazo al ajuste fiscal y la reciente decisión oficial de modificar los programas de asistencia social.

La protesta hizo hincapié en el cierre del programa Volver al Trabajo, una medida que el Frente de Lucha Piquetero denunció como un deterioro social. Al respecto, la coordinadora del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, fue tajante sobre el impacto económico de la baja de estos planes: “Es un duro golpe a 960.599 familias que hoy perciben apenas $78.000 al mes como único ingreso fijo”.

Las organizaciones cortaron los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Captura de pantalla TN

Sulle advirtió además que solo en territorio bonaerense, la medida representó una caída de $35.300 millones mensuales en el consumo afectando la actividad comercial local. “Perjudican no solo a quien deja de cobrar, sino al conjunto de la población”, afirmó la dirigente, quien agregó que desde el Gobierno “hablan de austeridad, pero es pura hipocresía”.

Bajo las consignas de rechazo a lo que consideran “1 millón de despidos” y la advertencia de que “trabajo sin salario es esclavitud”, las organizaciones no se limitarán a la movilización callejera Como parte de su estrategia de resistencia, confirmaron que buscarán frenar los cambios por vía legal. “Profundizamos la lucha y presentamos un amparo en la justicia para que se garantice la continuidad del Volver al Trabajo”, indicó Sulle.

Chau a 900 mil planes sociales: la decisión del Gobierno para reemplazarlos por vouchers de capacitación laboral

El Gobierno tomó una firma decisión con respecto a cerca de 900 mil planes sociales: los dará de baja para reemplazarlos por vouchers de capacitación laboral. La medida de Javier Milei buscará aplicarse desde abril de 2026 en el marco del programa “Volver Al Trabajo” y será el cierre definitivo del esquema de “Potenciar Trabajo” heredado de la administración anterior.

La medida será impulsada a través del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello y representará la baja de alrededor de 900 mil planes sociales por $78.000 mensuales, según informaron fuentes oficiales a Infobae. A través de notificaciones en la app Mi Argentina y correos electrónicos, los beneficiarios están siendo informados sobre el cierre del programa y la transición hacia un nuevo sistema de formación laboral.

La medida representará la culminación de un proceso iniciado por el gobierno de Javier Milei, que incluyó el congelamiento de los montos de $78.000 y la eliminación de la intermediación de las organizaciones sociales. Según confirmaron fuentes oficiales, el plazo de 24 meses fijado para sostener el antiguo esquema se cumple en abril y la decisión es no prorrogarlo.

Aumentan los planes sociales. Foto: Unsplash.

Tras el rediseño del área, los titulares de planes habían quedado segmentados en dos grupos: