Marcha Federal Universitaria. Foto: NA

La multitudinaria Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo llevó al Gobierno a reflexionar y minimizar su impacto, aunque el presidente se limitó a repostear comunicados sin expresarse de forma directa. El funcionario que sí habló públicamente fue Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien sentenció: “Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”.

El funcionario dijo que más allá de la presión social, la capacidad del Estado para aumentar el financiamiento universitario respondió a la legislación vigente y a los fondos ya asignados en el presupuesto nacional. “La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, afirmó en diálogo con Radio Mitre, y explicó que toda ley que no especifica el origen de sus fondos, es promulgada y queda suspendida automáticamente, según la normativa vigente.

El Gobierno negó los recortes a las universidades en la previa a la marcha. Foto: Cuenta de Twitter de Sandra Pettovello

“Ojalá nosotros pudíéramos cambiar la realidad que nos dejaron, que implica una restricción presupuestaria importante. El número no es algo que sea importante, sino votaríamos las leyes y gobernaríamos de acuerdo a quién hiciera la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso”, agregó.

“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, afirmó Álvarez para Radio Mitre. “Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, consideró Álvarez.

“Las movilizaciones son políticas, están organizadas por partidos opositores”, remarcó Álvarez, quien fundamentó su idea nombrando al vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres como “un político profesional que se presenta como profesor”.

El subsecretario criticó además la contradicción de defender el ingreso irrestricto a la universidad, a la vez que en la institución dirigida por Torres existen cupos impuestos por amparos judiciales “El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”. En este sentido, cuestionó los criterios actuales de asignación de recursos a las universidades por haberse “desvirtuado completamente”, ya que gran parte “se destina al pago de salarios a las estructuras políticas más que a la formación académica”.

Marcha Federal Universitaria. Foto: NA/Prensa Gobernación

Las fuertes críticas de Álvarez al financiamiento de las universidades públicas

Álvarez marcó las distorsiones que genera la existencia de carreras con uno o dos estudiantes y varios docentes tales como Licenciado en Música con Orientación en clarinete con un alumno, Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos con dos alumnos y varios licenciados en saxo. Respecto a ello, el subsecretario consideró esencial trasladar recursos a carreras de mayor demanda sin resistencias internas.

El funcionario consideró que la asignación de presupuestos vigente “carece de reglas aplicadas para la distribución del presupuesto. Hace 40 años que es así” y aseguró la búsqueda de implementar “indicadores objetivos” para mejorar el uso de los fondos públicos, dándole prioridad a áreas estratégicas.

Facultad de Derecho, UBA Foto: UBA

En cuanto a los números, Álvarez mencionó que un graduado en Ingeniería de la UTN le cuesta al Estado 50 millones de pesos mientras que un graduado de la UNA demanda 423 millones. “Si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir cuatro mil trescientos millones”, agregó.

Impulsó también una reconsideración del sentido social de la universidad. “El objetivo de los hospitales escuela, el objetivo de la atención primaria en las universidades, es formar a los médicos… no la función infinita, porque nuestra función no es dar salud, es generar graduados”, soltó.

Qué dijo el subsecretario de Políticas Universitarias sobre los cupos y los estudiantes extranjeros

“El ingreso irrestricto tiene el problema de que vos lo tenés que financiar”, afirmó, y planteó una necesidad de discutir el sistema de admisión dándole relevancia al examen de ingreso obligatorio y el sistema de cupo que aplican en otros países. “Hoy está autorizado cobrarles a los extranjeros y sin embargo, la universidad no lo hace, a pesar de que en algunas carreras es significativa la cantidad de extranjeros”, agregó.

FADU

Además, planteó la problemática de que muchos estudiantes extranjeros cursen una carrera en Argentina y luego vuelvan a sus países de origen. “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, expresó.

En ese marco, defendió la implementación de sistemas de ingreso selectivo. “Si cambiamos la lógica de derecho absoluto y se empieza a exigir esfuerzo, se revaloriza el lugar obtenido”, dijo.