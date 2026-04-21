Federico Sturzenegger en Casa Rosada. Foto: NA

La Ley de Hojarasca busca derogar al menos 70 normas que cayeron en desuso y el proyecto de ley impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llegará este martes 21 a la Cámara de Diputados. Las reuniones en Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General comenzarán a las 15, presididas por Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, y el proyecto será presentado ante los bloques legislativos por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña. “Son normas inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades”, afirmó semanas atrás Sturzenegger.

Federico Sturzenegger. Foto: NA

El ministro también difundió la iniciativa en redes sociales, donde la definió como una “depuración normativa” y planteó que “cuantas menos leyes, más justicia”. Mientras que se destacan las leyes “inútiles”, la oposición advierte que en el medio del digesto legal enviado a dejar sin vigencia se encuentran importantes normas que se ven camufladas. Por ejemplo, por un lado se eliminaría la ley que obliga a registrar palomas mensajeras y por otro la ley que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas.

Qué normas eliminaría la Ley de Hojarasca

Leyes que “afectan libertades”

Ley N° 14.034 (1951). Impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país

Ley N° 18.312 (1969). Controla la disponibilidad de papel de diario.

Ley N° 19.787 (1972). Obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar

Ley N° 20.120 (1973). Obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso y autoriza a la policía a ingresar.

Ley N° 20.959 (1975). Otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento.

Ley N° 20.983 (1975). Los medios quedaban obligados a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

Ley N° 22.964 (1983). Esta ley permite la internación forzosa de enfermos de lepra.

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Leyes superadas o mejoradas

Ley N° 94 (1864). Inhabilita por 10 años a la autoridad que haga azotar a una persona.

Ley N° 17.557 (1967). Versa sobre la instalación de equipos de rayos X para la seguridad.

Ley N° 20.843 (1974). Instaura figura de “Padrinazgo Presidencial” del séptimo hijo

Ley N° 22.109 (1979). Esta norma sobre la vacunación de la viruela ha sido superada por la Ley N° 27.491 que establece el plan integral de vacunación

Leyes obsoletas por avance de la tecnología

Ley N° 448 (1870). Premio a quien descubra una mina de carbón.

Ley N° 18.569 (1970), Ley N° 20.114 (1973) y Ley N° 23.756 (1989). Implanta el uso del procedimiento de microfilmación para todo tipo de documentación en Ejército, la Armada y el Ejecutivo.

Ley N° 19.648 (1972). Declara de interés nacional la explotación de carbón mineral.

Ley N° 21.895 (1978). Autoriza las emisiones de televisión en color.

Leyes que implicaban trámites inútiles

Ley N° 14.800 (1959). Obliga a quien demuela un teatro a construir en el mismo predio otro con características similares.

Ley N° 19.340 (1971). Obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción.

Ley N° 20.876 (1974). Declara de interés nacional a la apicultura.

Ley N° 21.056 (1975). Fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional del turismo

Ley N° 22.426 (1981). Esta ley obliga a que toda transferencia de tecnología o marcas sean aprobadas por el Estado.

Ley N° 22.963 (1983). Esta ley obliga a tener autorización estatal para el uso de mapas de Argentina para cualquier fin.

Ley N° 24.127 (1992). Instituye un “Premio Nacional a la calidad” en el sector privado y en la administración pública.

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Ley N° 24.960 (1998). Instituye el premio “Prevención de las Adicciones”

Ley N° 25.750 (2003). Esta ley establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario.

Ley N° 26.227 (2007). Crea el Consejo Federal de la Juventud.

Ley N° 26.688 (2011). Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.

Ley N° 27.171 (2015). Establece el registro del año de nacimiento y matrícula de las palomas mensajeras de carrera.

Leyes sobre organismos financiados con fondos públicos nacionales que deberían autofinanciarse