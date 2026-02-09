Imagen creada con Gemini IA Foto: Imagen creada con Gemini IA

Para comer rico no hace falta ser un experto, sin embargo con algunos datos de rigor uno marca la diferencia. Hoy haremos un postre fácil y rico, sobre todo para los golosos y para ¡los amantes del chocolate! Especial para compartir en San Valentín.

Te voy a indicar el paso a paso, pero es tan simple que cuando le agarres la mano a este postre harás las variaciones más locas ¡y sabrosas!

Ph Ruta Celma - Unsplash Foto: Ph Ruta Celma - Unsplash

Si estás con poco tiempo, este postre puede ser la salvación. Tiene buena presentación, se resuelve en menos de media hora; aunque necesitarás de 2 horas para que quede bien frío ¡ideal para el verano!.

Es importante conseguir un rico chocolate amargo o de taza y la crema de leche con un porcentaje alto de materia grasa (lo óptimo sería un 35%).

Con todos los detalles en vista, pasemos a la receta:

Ingredientes para este postre de chocolate

150 gramos de chocolate

150 gramos de crema de leche

20 gramos de manteca

Opcional: merengues, frutillas, arándanos

Gemini IA Foto: Gemini IA

Paso a paso: cómo hacer este postre de chocolate