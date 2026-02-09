Un San Valentín a puro chocolate: receta para sorprender con un postre delicioso de solo 3 ingredientes
Disfrutá de un rico postre que se resuelve con pocos ingredientes y en simples pasos, hoy te daremos todos los trucos para que obtengas ¡un postre bien chocolatoso!
Para comer rico no hace falta ser un experto, sin embargo con algunos datos de rigor uno marca la diferencia. Hoy haremos un postre fácil y rico, sobre todo para los golosos y para ¡los amantes del chocolate! Especial para compartir en San Valentín.
Te voy a indicar el paso a paso, pero es tan simple que cuando le agarres la mano a este postre harás las variaciones más locas ¡y sabrosas!
Si estás con poco tiempo, este postre puede ser la salvación. Tiene buena presentación, se resuelve en menos de media hora; aunque necesitarás de 2 horas para que quede bien frío ¡ideal para el verano!.
Es importante conseguir un rico chocolate amargo o de taza y la crema de leche con un porcentaje alto de materia grasa (lo óptimo sería un 35%).
Con todos los detalles en vista, pasemos a la receta:
Ingredientes para este postre de chocolate
Un postre muy dulce para compartir en el Día de los A
- 150 gramos de chocolate
- 150 gramos de crema de leche
- 20 gramos de manteca
- Opcional: merengues, frutillas, arándanos
Paso a paso: cómo hacer este postre de chocolate
- Una vez pesados y separados todos los ingredientes, vamos a picar el chocolate en trozos para que sea más fácil a la hora de derretir.
- Luego preparamos una olla y colocamos la crema de leche, fuego medio-bajo (no queremos que hierva), agregamos el chocolate en trozos y mezclamos hasta que se funda. Tomará pocos minutos, no se le puede quitar los ojos de encina.
- Seguimos batiendo hasta que se vaya enfriando y veremos que poco a poco toma consistencia.
- Posteriormente separamos copas o vasos para rellenarlo, si tenemos una manga mejor. Luego decoramos y llevamos a la heladera por 2 horas ¡y queda disfrutar!