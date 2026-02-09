Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
lunes, 9 de febrero de 2026, 17:29
Imagen creada con Gemini IA
Imagen creada con Gemini IA Foto: Imagen creada con Gemini IA

Para comer rico no hace falta ser un experto, sin embargo con algunos datos de rigor uno marca la diferencia. Hoy haremos un postre fácil y rico, sobre todo para los golosos y para ¡los amantes del chocolate! Especial para compartir en San Valentín.

Te voy a indicar el paso a paso, pero es tan simple que cuando le agarres la mano a este postre harás las variaciones más locas ¡y sabrosas!

Ph Ruta Celma - Unsplash Foto: Ph Ruta Celma - Unsplash

Si estás con poco tiempo, este postre puede ser la salvación. Tiene buena presentación, se resuelve en menos de media hora; aunque necesitarás de 2 horas para que quede bien frío ¡ideal para el verano!.

Es importante conseguir un rico chocolate amargo o de taza y la crema de leche con un porcentaje alto de materia grasa (lo óptimo sería un 35%).

Con todos los detalles en vista, pasemos a la receta:

Ingredientes para este postre de chocolate

Un postre muy dulce para compartir en el Día de los A

  • 150 gramos de chocolate
  • 150 gramos de crema de leche
  • 20 gramos de manteca
  • Opcional: merengues, frutillas, arándanos
Gemini IA Foto: Gemini IA

Paso a paso: cómo hacer este postre de chocolate

  1. Una vez pesados y separados todos los ingredientes, vamos a picar el chocolate en trozos para que sea más fácil a la hora de derretir.
  2. Luego preparamos una olla y colocamos la crema de leche, fuego medio-bajo (no queremos que hierva), agregamos el chocolate en trozos y mezclamos hasta que se funda. Tomará pocos minutos, no se le puede quitar los ojos de encina.
  3. Seguimos batiendo hasta que se vaya enfriando y veremos que poco a poco toma consistencia.
  4. Posteriormente separamos copas o vasos para rellenarlo, si tenemos una manga mejor. Luego decoramos y llevamos a la heladera por 2 horas ¡y queda disfrutar!