Una alternativa liviana para el 25 de mayo. Foto: Freepik.

El locro es uno de los platos más representativos de la cocina argentina y está profundamente ligado a la identidad cultural del país. Tradicionalmente presente en fechas patrias, reuniones familiares y celebraciones populares, se trata de una preparación contundente, de cocción lenta y con una fuerte carga de historia y tradición. Con el paso del tiempo, también fueron surgiendo versiones adaptadas a distintos estilos de alimentación, sin perder su esencia original.

En este caso, se propone una versión de locro saludable que mantiene los sabores característicos del plato pero incorpora ingredientes más livianos y cortes magros. La idea es conservar su espíritu tradicional, pero con una preparación más equilibrada, ideal para quienes buscan opciones más saludables sin resignar sabor ni textura.

La historia del locro, el plato que une historia, bodegón y tradición cada 25 de mayo. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Receta para hacer locro saludable

Ingredientes para preparar un riquísimo locro liviano

150 g de porotos pallares

150 g de porotos alubia

250 g de maíz blanco

1 kg de zapallo criollo

400 g de carne magra (cuadril, bola de lomo, nalga, cuadrada o similar sin grasa visible)

400 g de pulpa de cerdo magra (sin grasa visible)

Para la salsa: 3 cucharadas de aceite de oliva

Agua en cantidad necesaria

1 cebolla

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

150 g de cebolla de verdeo

Paso a paso: cómo cocinar el locro light

El día anterior, dejar en remojo en la heladera el maíz junto con los porotos. Al día siguiente, cambiar el agua y hervirlos hasta que comiencen a ablandarse. Incorporar las carnes cortadas en cubos junto con el zapallo también trozado. Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 3 a 4 horas, hasta que todos los ingredientes estén bien tiernos y la preparación tome consistencia. Condimentar con sal, pimienta, comino, pimentón y ají molido a gusto. Preparación de la salsa: En una sartén, rehogar la cebolla y los pimientos en aceite de oliva con un poco de agua. Cuando estén blandos, condimentar con sal, ají molido y pimentón. Apagar el fuego y agregar la parte verde de la cebolla de verdeo picada bien fina. Servir el locro bien caliente y finalizar con la salsa por encima. Esto le aporta un toque de sabor intenso y aromático que realza el plato.

Esta versión saludable del locro conserva su esencia tradicional, pero incorpora ingredientes y técnicas que lo hacen más liviano, ideal para disfrutar sin resignar sabor.

La historia del locro, el plato que une historia, bodegón y tradición cada 25 de mayo

Cada 25 de mayo, cuando el otoño empieza a sentirse en serio y el feriado invita a bajar un cambio, hay un ritual que se repite en distintos puntos del país: la olla de locro vuelve al fuego. No se trata solo de una comida típica ni de una moda estacional. El locro es uno de los platos más cargados de sentido de la historia argentina, una preparación que condensa memoria colectiva, trabajo compartido y tradición popular.

Su origen se remonta a las comunidades originarias del Noroeste argentino, donde el maíz blanco, el zapallo y las legumbres formaban parte de guisos comunitarios preparados para grandes celebraciones. Con la llegada de los españoles y el mestizaje cultural, se sumaron carnes, embutidos y nuevas técnicas de cocción. Así nació el locro criollo, espeso, potente y pensado para alimentar a muchos.

La historia del locro, el plato que une historia, bodegón y tradición cada 25 de mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con el paso del tiempo, el locro quedó profundamente asociado a las fechas patrias y populares, y el Día de la Revolución de Mayo terminó de sellar ese vínculo entre comida e identidad social. Comer locro el 25 de mayo es una forma de homenajear el esfuerzo colectivo, la mesa compartida y el tiempo que se cocina sin apuro.