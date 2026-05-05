Hack definitivo para usar polenta: receta fácil de torta con peras y almendras del chef Pedro Lambertini
Una receta simple, rendidora y distinta, ideal para darle un nuevo uso a la polenta sin complicaciones. El reconocido cocinero e influencer propone una torta dulce perfecta para una merienda casera o un postre liviano.
La polenta vuelve a sorprender en clave dulce gracias al chef Pedro Lambertini, referente de la gastronomía argentina, que propone una original torta de peras hecha a base de harina de maíz. Esta idea rompe con los usos tradicionales del ingrediente y lo lleva al terreno de la pastelería casera, con una preparación simple, sabrosa y al alcance de cualquiera que tenga ganas de probar algo distinto.
En esta receta fácil, la suavidad de las peras se combina con el toque crocante de las almendras, logrando una torta húmeda, fragante y muy equilibrada. Ideal para una merienda o un postre liviano, la propuesta de Lambertini demuestra que con pocos ingredientes y creatividad también se pueden crear grandes platos dulces desde lo cotidiano.
Ingredientes: qué necesito para hacer una riquísima torta de peras, almendras y maíz
- 225 g de manteca blanda
- 225 g de azúcar rubio
- 225 g de almendras
- 225 g de polenta
- 1 cda de almidón de maíz
- ¼ de cdita de sal
- 1 cdita de extracto de vainilla
- 3 huevos
- Ralladura de 1 naranja
- Ralladura de 1 limón
- Jugo de ½ limón
- 1 cdita de polvo de hornear
- 1 kg de peras
- 350 g de azúcar
- 500 g de agua
- Jugo de medio limón
- 1 chaucha de vainilla
Paso a paso: cómo cocinar la torta dulce con polenta del chef Pedro Lambertini
- Precalentar el horno a 160 °C
- Para la compota, lavar y pelar las peras, cortarlas por la mitad, retirarles el centro y dejar algunas mitades con su cabito
- Cortar la chaucha de vainilla por la mitad y raspar su interior
- En una cacerola llevar al fuego el azúcar, el agua, el jugo de limón y las semillas de vainilla con su vaina. Cuando rompa hervor, agregar las peras, bajar el fuego y cocinarlas hasta que estén tiernas pero no se desarmen. Dejar enfriar y practicar tajos encima de cada pera. Reservar
- Para la torta, batir la manteca blanda con la ralladura de cítricos, la vainilla y el azúcar, durante 10 minutos, hasta que obtener una preparación aireada, pálida y espumosa
- Agregar los huevos a temperatura ambiente, de a uno por vez, batiendo bien después de cada adición
- Procesar la polenta junto con las almendras y el almidón hasta obtener un polvo. Mezclar con la sal y el polvo de hornear
- Integrar los ingredientes secos en el batido junto con el jugo de limón
- Volcar la mezcla en el molde y depositar encima las mitades de pera, escurridas, una al lado de la otra, dejando un pequeño espacio entre cada una, en forma simétrica
- Cocinar la torta durante 60, o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio. Retirar y dejar enfriar en el molde
- Desmoldar, desprender el papel con cuidado, y servir la torta en porciones con el almíbar de pera y vainilla reducido y crema batida o queso Mascarpone
Tips de cocinero: 5 consejos para hacer la mejor torta de peras y almendras
En el marco de esta receta, el chef Lambertini recomienda:
- Cuanto más a polvo se procese la polenta con las almendras, más sostenida será la torta.
- Es una torta frágil, por lo que hay que tener cuidado al cortarla.
- Es una preparación apta para personas que, por el motivo que fuere, siguen una dieta libre de gluten.
- La torta se guarda en la heladera pero me gusta a temperatura ambiente o tibia con helado.
- La receta es fantástica también con duraznos o damascos, en lugar de peras.