Torta con peras y almendras. Foto: Pedro Lambertini

La polenta vuelve a sorprender en clave dulce gracias al chef Pedro Lambertini, referente de la gastronomía argentina, que propone una original torta de peras hecha a base de harina de maíz. Esta idea rompe con los usos tradicionales del ingrediente y lo lleva al terreno de la pastelería casera, con una preparación simple, sabrosa y al alcance de cualquiera que tenga ganas de probar algo distinto.

En esta receta fácil, la suavidad de las peras se combina con el toque crocante de las almendras, logrando una torta húmeda, fragante y muy equilibrada. Ideal para una merienda o un postre liviano, la propuesta de Lambertini demuestra que con pocos ingredientes y creatividad también se pueden crear grandes platos dulces desde lo cotidiano.

Torta con peras y almendras. Foto: Pedro Lambertini

Ingredientes: qué necesito para hacer una riquísima torta de peras, almendras y maíz

225 g de manteca blanda

225 g de azúcar rubio

225 g de almendras

225 g de polenta

1 cda de almidón de maíz

¼ de cdita de sal

1 cdita de extracto de vainilla

3 huevos

Ralladura de 1 naranja

Ralladura de 1 limón

Jugo de ½ limón

1 cdita de polvo de hornear

1 kg de peras

350 g de azúcar

500 g de agua

Jugo de medio limón

1 chaucha de vainilla

Paso a paso: cómo cocinar la torta dulce con polenta del chef Pedro Lambertini

Precalentar el horno a 160 °C Para la compota, lavar y pelar las peras, cortarlas por la mitad, retirarles el centro y dejar algunas mitades con su cabito Cortar la chaucha de vainilla por la mitad y raspar su interior En una cacerola llevar al fuego el azúcar, el agua, el jugo de limón y las semillas de vainilla con su vaina. Cuando rompa hervor, agregar las peras, bajar el fuego y cocinarlas hasta que estén tiernas pero no se desarmen. Dejar enfriar y practicar tajos encima de cada pera. Reservar Para la torta, batir la manteca blanda con la ralladura de cítricos, la vainilla y el azúcar, durante 10 minutos, hasta que obtener una preparación aireada, pálida y espumosa Agregar los huevos a temperatura ambiente, de a uno por vez, batiendo bien después de cada adición Procesar la polenta junto con las almendras y el almidón hasta obtener un polvo. Mezclar con la sal y el polvo de hornear Integrar los ingredientes secos en el batido junto con el jugo de limón Volcar la mezcla en el molde y depositar encima las mitades de pera, escurridas, una al lado de la otra, dejando un pequeño espacio entre cada una, en forma simétrica Cocinar la torta durante 60, o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio. Retirar y dejar enfriar en el molde Desmoldar, desprender el papel con cuidado, y servir la torta en porciones con el almíbar de pera y vainilla reducido y crema batida o queso Mascarpone

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