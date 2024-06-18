T-Phone, la línea digital de Telecentro, es la mejor forma de matenerse comunicado desde cualquier lugar del mundo
Funciona como tener dos chips en el mismo teléfono, permite llamadas a otros dispositivos y puede usarse con WhatsApp y Telegram.
Telecentro presenta T-Phone, la mejor forma de estar siempre disponible desde cualquier parte del mundo, solo con conexión de datos móviles.
T-Phone es una línea adicional privada para tu celular que te permite recibir y realizar llamadas con la última tecnología, totalmente digital, más económico y accesible que un chip nuevo.
- Una segunda línea que no requiere de chips adicionales
- Permite realizar llamadas a otros dispositivos
- Se puede usar con WhatsApp y Telegram
- Cobertura mundial sin costo adicional
¡Y todo esto, por solo $2799!
Hay dos planes disponibles, encontrá toda la información en la web oficial, telecentro.com.ar/t-phone.