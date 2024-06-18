T-Phone, la línea digital de Telecentro, es la mejor forma de matenerse comunicado desde cualquier lugar del mundo

Funciona como tener dos chips en el mismo teléfono, permite llamadas a otros dispositivos y puede usarse con WhatsApp y Telegram.

Telecentro presenta T-Phone, la mejor forma de estar siempre disponible desde cualquier parte del mundo, solo con conexión de datos móviles.

T-Phone es una línea adicional privada para tu celular que te permite recibir y realizar llamadas con la última tecnología, totalmente digital, más económico y accesible que un chip nuevo.

Una segunda línea que no requiere de chips adicionales

Permite realizar llamadas a otros dispositivos

Se puede usar con WhatsApp y Telegram

Cobertura mundial sin costo adicional

¡Y todo esto, por solo $2799!

T-Phone, la línea digital de Telecentro

Hay dos planes disponibles, encontrá toda la información en la web oficial, telecentro.com.ar/t-phone.