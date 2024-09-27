Atención fanáticos de la Fórmula 1: cómo se activa el “modo Colapinto” en WhatsApp

Aquellos seguidores del automovilismo, y puntualmente del piloto argentino, pueden seguir unos simples pasos y lucir este "modo Colapinto".

Para los fanáticos de Colapinto, ahora podrán personalizar WhatsApp con imágenes de él. Foto: Reuters.

Para aquellos fanáticos de la Fórmula 1 y, en especial de los logros que está alcanzando el piloto argentino de 21 años, Franco Colapinto, WhatsApp ofrece la opción de activar el “modo Colapinto” a fin de cambiar el logo de la aplicación de mensajería.

Este cambio estético se hace a través de un tipo de programa llamado launcher y se puede lograr mediante unos pocos pasos.

El “modo Colapinto para WhatsApp. Foto: Web.

Cómo activar el “modo Colapinto” en WhatsApp

Para poder activar este cambio estético en la red de mensajería, los usuarios deberán tener a mano una imagen conseguida de internet (puede ser generada por inteligencia artificial también), que deberán seleccionar desde el Nova Launcher.

Para ello, también es necesario descargar la app Nova Launcher como predeterminada en el celular. Luego hay que elegir una imagen en internet del ícono del logo de WhatsApp con algún símbolo vinculado a Colapinto. El dato a tener en cuenta: el archivo debe estar en PNG y tener el fondo transparente.

Luego se debe regresar a la pantalla principal del celular y presionar por al menos dos segundos en el ícono de WhatsApp. Aparecerá un menú flotante y hay que elegir “Editar”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE.

Nuevamente, clickear en el logo de la app y elegir “Aplicaciones” y luego “Fotos”. Lo que resta es elegir la imagen antes descargada, ajustar su tamaño y presionar “Listo”. Una vez hecho esto, queda activado el “modo Colapinto”.

Para volver al modo tradicional, el usuario solo deberá desinstalar Nova Launcher. Una vez hecho esto, los cambios realizados desaparecerán.

WhatsApp: el fanatismo por Franco Colapintio en tu celular

Los logros deportivos de este joven piloto de automovilismo nacido en la ciudad bonaerense de Pilar, hacen que muchos argentinos se vean interesados en la Fórmula 1, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo.

Y es que Franco Colapinto logró llamar la atención por ser el primer piloto de la Argentina en competir en Fórmula 1 tras 23 años de ausencia de un corredor nacido en el país.

Franco Colapinto en la Fórmula 1. Foto: NA.

Por todo lo antes descripto, muchos fanáticos quieren estar más cerca del piloto y de este deporte. Aunque es preciso aclarar que este cambio de logo no se trata de una versión oficial de WhatsApp, tan solo de un cambio estético, que no modifica en nada sus funciones.

Por ello, este “modo Colapinto” solo alcanza al logo de la plataforma de mensajería. Este sistema pertenece al género conocido como launchers, que permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar ciertos aspectos estéticos (por ejemplo, la letra, los fondos de pantalla, widgets, íconos, etc.).