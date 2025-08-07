Más diversión en los chats: cómo usar los emojis animados de WhatsApp

La aplicación de mensajería más popular del mundo sumó una nueva función para hacer más expresivas las conversaciones. En esta primera etapa, son siete los emojis que cuentan con animaciones especiales, y se activan bajo una condición muy sencilla.

Emoji de WhatsApp. Foto: Unsplash.

Sin el deseo de quedarse atrás, WhatsApp continúa innovando y acaba de incorporar una función que muchos usuarios esperaban: los emojis animados. Esta novedad busca agregar dinamismo y emoción a las conversaciones dentro de la plataforma.

En su fase inicial, la aplicación activó la animación de siete emojis clásicos, que ahora se mueven cuando son enviados como mensajes individuales. Es decir, deben aparecer sin ningún texto o ícono adicional para que se reproduzca la animación.

Nuevos emojis animados de WhatsApp. Video: TikTok / mauutech.

Los emojis animados disponibles hasta el momento son:

Cara de fiesta (Party Face).

Carcajada con lágrimas (Face with Tears of Joy).

Llanto fuerte (Loudly Crying Face).

Llorando suave (Crying Face).

Sorpresa (Face with Open Mouth).

Corazón rojo (Red Heart).

Fuego (Fire).

Las animaciones fueron desarrolladas con Lottie, una tecnología que permite crear gráficos animados ligeros y fluidos, que son ideales para utilizar en aplicaciones móviles.

La función ya se encuentra en prueba para algunos usuarios beta y se espera que en las próximas semanas se extienda a todas las versiones estables de WhatsApp, tanto en sistemas operativos Android como en iOS. Además, desde la compañía anticiparon que próximamente se sumarán más emojis animados, con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de usuario.

Emojis animados de WhatsApp. Foto: WABetaInfo.

Este avance se suma a otras mejoras recientes de la plataforma, como los canales, las encuestas o las notas de voz con transcripción automática, en un claro esfuerzo por mantenerse a la vanguardia de la mensajería instantánea.

Los hilos de conversación llegan a WhatsApp: la actualización que cambia para siempre la forma de comunicarse en los grupos

Luego de que se diera a conocer que WhatsApp está desarrollando una nueva función exclusiva para grupos, que permite crear un estado grupal visible únicamente para los integrantes de ese espacio, la aplicación de Meta continúa profundizando en este aspecto y planea otra actualización.

En esta ocasión, WhatsApp está trabajando en una herramienta para organizar las respuestas de los mensajes en unos hilos estructurados. De este modo, la plataforma permitirá a los usuarios ver y seguir las contestaciones agrupadas en el mensaje original.

Los mensajes de los grupos de WhatsApp estarán más organizados con la nueva función. Foto: Grok.

Esta función, que pretende proporcionar una experiencia de uso más estructurada y coherente a sus usuarios, mostrará una pantalla dedicada a todas las respuestas asociadas a un mensaje específico. Además, cada burbuja de mensaje incluiría un pequeño indicador para mostrar el número de respuestas en su hilo asociado.

Este detalle permitiría a los usuarios saber cuántas respuestas hay asociadas a un mensaje en concreto, sin necesidad de abrir el hilo. Por lo tanto, al pulsar sobre el indicador, los integrantes del chat podrán abrir la pantalla mencionada para ver todas las respuestas relacionadas con el mensaje original de una forma más organizada e intuitiva.

Incluso, en esta pantalla no solo se podrán leer todas las contestaciones, sino también enviar una respuesta, que se añadirá de forma automática al mismo hilo.