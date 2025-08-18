Actualizaciones en WhatsApp: las 3 funciones más importantes que implementará la aplicación

Algunas de ellas están relacionadas a la escritura con uso de inteligencia artificial y un mayor control de privacidad en los grupos de chats. Si bien desde Meta aún no dieron fechas oficiales, se prevé que muy pronto sean agregadas a la aplicación.

Logo de WhatsApp.

Con el objetivo de mantener activos y contentos a sus usuarios, WhatsApp continúa con su implementación de nuevas funciones. Esta vez, relacionadas a la inteligencia artificial (IA) y un mayor control sobre la privacidad de los grupos.

Las 3 futuras funciones de WhatsApp

1- Un nuevo “Asistente de Escritura” desarrollada con IA

Un nuevo “Asistente de Escritura” desarrollada con IA en WhatsApp. Foto: Reuters.

La máxima novedad de la aplicación de mensajería instantánea es, sin dudas, la llegada de herramienta tecnológica “Writing Help”, en español “Asistente de Escritura”.

Se trata de una función potenciada por la IA que ayudará a mejorar la calidad y estructura de los mensajes. Al escribir, podrás pedirle que te ofrezca sugerencias para reformularlo en diferentes tonos: “profesional”, “divertido”, “apoyo” o simplemente corrección.

Desde WhatsApp aseguran que la privacidad está garantizada, ya que las peticiones se procesan de forma segura a través del sistema “Private Processing” de Meta, que mantiene los mensajes cifrados y sin vincular al usuario.

2- Un mayor control sobre quién invita a la gente a tus grupos

Mayor control sobre quién invita a la gente a tus grupos de WhatsApp. Foto: Reuters.

Una nueva función que ya se está desplegando en las betas de Android e iOS les permitirá tener un mayor control sobre quién puede compartir el enlace de invitación al grupo.

Actualmente, cualquier miembro puede acceder y compartir el enlace. Con esta nueva opción, los administradores podrán decidir si restringen esta capacidad solo a otros administradores, evitando que el enlace se comparta de forma indiscriminada y que entre gente no deseada.

Al desactivar la función, la aplicación de mensajería instantánea restablecerá el enlace de invitación para invalidar los anteriores, manteniendo el control firmemente en manos de los administradores.

3- Perfiles sociales verificados

Perfiles sociales verificados en WhatsApp. Foto: Reuters.

WhatsApp ya está trabajando en una futura función que agregará una capa extra de autenticidad y seguridad a los perfiles de usuario. La aplicación te permitirá verificar los enlaces a tus perfiles de otras redes sociales que añadas en tu información.

Los enlaces verificados mostrarán una etiqueta visual distintiva, dándole a tus contactos la confianza de que el perfil al que enlazas es auténtico, reduciendo los riesgos de suplantación de identidad. Será necesario vincular WhatsApp con el Centro de Cuentas de Meta.