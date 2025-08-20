ARCA subastará celulares iPhone en agosto 2025: cómo anotarse el remate

Se trata de mercadería que fue retenida por la Aduana. Durante julio, las subastas organizadas por ARCA recaudaron más de $319 millones.

iPhone XS and XS Max (Reuters)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció dos nuevas subastas públicas para este mes de agosto, que se llevarán a cabo de manera online mediante la plataforma del Banco Ciudad. El principal atractivo son los celulares iPhone que entrarán en la subasta.

Este evento es parte del cronograma habitual de remates que ARCA realiza con el objetivo de generar ingresos para el Estado nacional y fortalecer el vínculo con los contribuyentes. Los productos ofrecidos corresponden a mercadería que fue retenida por la Aduana y que ahora se encuentra disponible para ser adquirida por cualquier ciudadano a través de un proceso transparente y competitivo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: X/@mdzol

¿Qué días se van a subastar los celulares iPhone?

Entre los productos destacados se encuentran teléfonos celulares iPhone y bebidas alcohólicas, que estarán disponibles para el público los días jueves 21 y 28, respectivamente.

Durante julio, las subastas organizadas por ARCA recaudaron más de $319 millones, gracias a la venta de bienes como neumáticos, teléfonos, cosméticos, bebidas y artículos deportivos.

Esta cifra, que asciende a $319.980.034,63, fue destinada íntegramente a las rentas fiscales, lo que refuerza el impacto positivo de estas iniciativas en las finanzas públicas.

Apple, iPhone. Foto: EFE

El organismo ya anticipó que continuará realizando subastas a lo largo de 2025, impulsado por la alta demanda y el éxito de las convocatorias previas. Además, destacó que los productos suelen encontrarse en buen estado y se ofrecen a precios accesibles, lo que ha motivado a miles de usuarios a participar mensualmente.

Desde ARCA se emitió una advertencia importante: todos los bienes retenidos se subastan únicamente a través del micrositio oficial “Remates y Subastas”, disponible en su página web. No se realizan contactos directos con particulares ni se ofrecen productos fuera de esta plataforma. Por ello, se recomienda a los interesados verificar siempre la información en canales oficiales para evitar posibles estafas.

Subastas de ARCA. Foto: Instagram/@arca_informa

¿Cómo participar de las subastas de los celulares iPhone?

Para participar, es necesario registrarse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Los productos subastados están alcanzados por el 21% de IVA, que se aplica sobre el precio de venta final. Cabe destacar que la Aduana no realiza envíos: los ganadores deberán retirar los artículos en el depósito correspondiente dentro de los diez días posteriores a la subasta.

Con estas acciones, ARCA reafirma su compromiso de transparencia, recaudación eficiente y acceso público a bienes que, de otro modo, permanecerían almacenados sin uso.