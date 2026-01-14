El modelo iPhone 17 Pro Max. Foto: Reuters (Bhawika Chhabra)

El Gobierno de la Nación oficializó la eliminación total de los aranceles de importación para celulares, una medida que entra en vigencia este jueves 15 de enero.

El objetivo de llevar la alícuota del 9,5% al 0% es reducir los precios de mercado y facilitar el acceso a la tecnología, en un contexto donde la brecha de precios con el exterior había reactivado el turismo de compras.

Alternativas de primera gama al iPhone 17. Foto: REUTERS

Actualmente, la distorsión de los precios en Argentina es tal que resulta más rentable pagar unas vacaciones a las Cataratas del Iguazú y cruzar a buscar el equipo a Paraguay que adquirirlo en un retail local.

La ecuación del “Apple Tour”: viajar al exterior es más barato que comprar en Argentina

Un relevamiento de precios demuestra que adquirir un iPhone 17 (256 GB) mediante un viaje a la frontera permite un ahorro sustancial:

Opción local : el precio de lista en Argentina ronda los $1.999.990.

Opción tour : contratando un paquete turístico a Iguazú por 6 días (vuelos + hotel) a $222.697 y comprando el celular en Ciudad del Este a US$ 970 (unos $1.384.275 al dólar blue de $1.425), el costo total es de $1.606.972.

Ahorro: la diferencia a favor del viajero es de casi $400.000, sumado al beneficio de unas vacaciones.

Comparativa de precios del iPhone: Argentina vs. Ciudad del Este (Paraguay)

La eliminación de aranceles busca comprimir una brecha que hace que en Argentina el precio de los modelos de teléfonos de alta gama supere en un 100% el valor del producto en el exterior.

Los modelos del iPhone 17, de Apple. Foto: X @TrustCore_Pro

A continuación, los precios detectados en tiendas oficiales de Mercado Libre Argentina frente a los valores de referencia en Paraguay (CellShop):

iPhone 17 Pro (256 GB)

Argentina : $2.899.999

Paraguay : US$ 1.190 (aprox. $1.695.750)

Diferencia: $1.204.249

iPhone 13 (128 GB)

Argentina : $999.999

Paraguay : US$ 460 (aprox. $655.500)

Diferencia: $344.499

Precios del iPhone 17 Pro en Mercado Libre Argentina Foto: Captura Mercado Libre

Precios del iPhone 13 en Mercado Libre Argentina Foto: Captura Mercado Libre

El impacto de la medida del Gobierno

El Decreto 333/2025 apuesta a mejorar las condiciones de oferta y promover la inclusión digital. Si bien la eliminación del arancel del 9,5% impacta en la estructura de costos, la diferencia actual con los precios internacionales sugiere que los valores locales cargan con otros componentes impositivos y de márgenes que el Gobierno busca corregir con mayor competencia.